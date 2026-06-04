Le Conseil national fédéral examine les développements régionaux et internationaux avec le ministre d’État allemand

ABOU DHABI, 4 juin 2026 (WAM) -- Dr Ali Rashid Al Nuaimi, Président de la Commission de la Défense, de l’Intérieur et des Affaires étrangères au Conseil national fédéral (FNC), a rencontré aujourd’hui à Abou Dhabi Serap Güler, Ministre d’État au Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne.

La réunion s’est tenue en présence de plusieurs membres du FNC.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont réaffirmé la solidité des relations stratégiques et historiques entre les Émirats arabes unis et la République fédérale d’Allemagne, qui bénéficient du soutien et de l’attention des dirigeants et des gouvernements des deux pays.

Ils ont souligné la croissance continue de la coopération dans divers secteurs, de manière à servir les intérêts mutuels et à renforcer la collaboration bilatérale.

Les deux parties ont également insisté sur l’importance de développer davantage les liens bilatéraux et de s’appuyer sur les partenariats réussis dans les secteurs politique, économique, commercial, d’investissement et technologique, reflétant la profondeur des relations entre les deux pays amis. Ils ont mis en avant la nécessité de renforcer la coopération et la coordination sur les questions d’intérêt commun afin de soutenir les aspirations des deux peuples à un développement et une prospérité accrus.

La réunion a examiné plusieurs questions et développements régionaux et internationaux d’intérêt commun, en particulier les menaces visant la sécurité et la liberté de navigation dans le détroit d’Hormuz, ainsi que les attaques iraniennes contre les Émirats arabes unis, les pays du Golfe et la Jordanie, et leurs répercussions négatives sur la sécurité et la stabilité régionales.

Les discussions ont également porté sur l’impact de ces développements sur l’économie mondiale et les risques qu’ils représentent pour la paix et la sécurité régionales et internationales.

Dr Al Nuaimi a souligné l’importance de renforcer la coordination et la coopération entre les pays pour faire face aux défis actuels et soutenir les efforts internationaux visant à promouvoir la sécurité et la stabilité, protégeant ainsi les intérêts communs et consolidant la paix régionale et mondiale.

Serap Güler a exprimé la pleine solidarité de l’Allemagne avec les Émirats arabes unis et a condamné les attaques iraniennes visant le territoire et les installations vitales du pays, soulignant que de tels actes constituent une menace pour la sécurité et la stabilité aux niveaux régional et international. Elle a également réaffirmé l’engagement de l’Allemagne à renforcer davantage la coopération et le partenariat avec les Émirats arabes unis dans divers domaines, de manière à servir les intérêts communs des deux nations amies et à soutenir les efforts visant à réaliser la sécurité, la stabilité et le développement durable.