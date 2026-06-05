La Ligue arabe exhorte à des mesures internationales pour mettre fin à l’occupation israélienne

LE CAIRE, 5 juin 2026 (WAM) -- Le Secrétariat général de la Ligue des États arabes a mis en garde contre les plans et politiques de l’occupation israélienne qui violent le droit international et menacent la sécurité et la stabilité de la région, soulignant qu’ils entravent les efforts en faveur d’un règlement pacifique, au premier rang desquels la question palestinienne.

Dans un communiqué publié à l’occasion du 59e anniversaire de la guerre de juin 1967, la Ligue arabe a indiqué que la commémoration de cette année intervient dans un contexte d’agression israélienne continue et croissante contre la bande de Gaza, de poursuite des plans d’annexion et d’expansion des colonies en Cisjordanie, ainsi que d’attaques contre les territoires libanais et syriens.

La Ligue a souligné que la réalisation de la sécurité, de la paix et de la stabilité dans la région exige la fin de l’occupation israélienne des territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967, ainsi que l’établissement d’un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale, conformément à la solution à deux États, aux résolutions de la légitimité internationale et à l’Initiative de paix arabe.

Elle a également appelé la communauté internationale à exercer des pressions sur Israël afin de mettre un terme à son agression et à ses mesures illégales, et de mettre fin à l’occupation et aux activités de colonisation.