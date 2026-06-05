Des dirigeants mondiaux discuteront de la gouvernance de l’IA à Genève en juillet 2026

GENÈVE, 5 juin 2026 (WAM) -- Des dirigeants du secteur de l’intelligence artificielle issus des États membres de l’Union internationale des télécommunications (UIT), du secteur privé, du monde universitaire et de la société civile se réuniront à Genève du 6 au 7 juillet 2026 à l’occasion du Dialogue mondial sur la gouvernance de l’IA afin de discuter de la coopération internationale, de partager les meilleures pratiques et les enseignements tirés, et de faciliter des discussions ouvertes, transparentes et inclusives sur la gouvernance de l’intelligence artificielle. Le Dialogue sur l’IA se tiendra à Genève en parallèle du Forum du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) 2026 (6-10 juillet) et du Sommet mondial de l’UIT « L’IA au service du bien » (7-10 juillet).

L’UIT affirme que l’IA transforme les économies, les sociétés et la vie quotidienne. Ses opportunités sont réelles, tout comme ses défis. Aucun pays ne peut relever ces enjeux seul. Le Dialogue mondial sur la gouvernance de l’IA vise à garantir que la gouvernance reflète les priorités de toutes les nations, et pas seulement des plus avancées technologiquement, et que les bénéfices de l’IA soient partagés par tous.

La première session du Dialogue mondial sur la gouvernance de l’IA se déroulera sur deux jours et comprendra un segment de haut niveau, des sessions thématiques et des événements parallèles. Le Panel scientifique international indépendant sur l’intelligence artificielle présentera également son rapport préliminaire lors de l’événement.