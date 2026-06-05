Les prix de l’or chutent de 2% cette semaine sous la pression de l’inflation élevée

CAPITALES MONDIALES, 5 juin 2026 (WAM) -- Les prix de l'or ont chuté vendredi et s'orientaient vers une perte hebdomadaire dans un contexte de hausse de l'inflation et de craintes d'augmentation des taux d'intérêt.

L'or au comptant a reculé de 0,7 pour cent à 4 442,94 dollars l'once, à 04h02 GMT. Il a perdu environ 2 pour cent depuis le début de la semaine.

Les contrats à terme sur l'or américain pour livraison en août ont baissé de 0,8 pour cent à 4 469,10 dollars.

L'argent au comptant a chuté de 1,6 pour cent à 72,66 dollars l'once, le platine a reculé de 1,1 pour cent à 1 879,42 dollars, et le palladium a glissé de 1,6 pour cent à 1 299,23 dollars. Tous les métaux se dirigeaient vers une perte hebdomadaire.