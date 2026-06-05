Le Département de l’énergie lance le Cadre de résilience de l’eau et de l’énergie d’Abou Dhabi

ABOU DHABI, 5 juin 2026 (WAM) -- Le Département de l'Énergie d'Abou Dhabi (DoE) a organisé la troisième édition du Majlis de l’Eau et de l’Énergie sous le thème « De la préparation nationale à la résilience intelligente ».

Le Majlis est une initiative phare du Département de l’Énergie qui soutient une croissance durable et impactante dans les secteurs de l’eau et de l’énergie. L’édition de cette année s’est tenue dans le cadre de la Semaine de l’Eau et de l’Énergie d’Abou Dhabi, prévue pour le dernier trimestre de l’année.

L’événement a également marqué le lancement officiel du Cadre de Résilience de l’Eau et de l’Énergie d’Abou Dhabi, développé par le Département de l’Énergie.

Le nouveau cadre a été au centre d’une discussion de haut niveau entre Son Excellence la Dre Amna bint Abdullah Al Dahak, Ministre du Changement Climatique et de l’Environnement, et Son Excellence le Dr Abdulla Ahmed Al Mandous, Président de l’Organisation Météorologique Mondiale et Directeur Général du Centre National de Météorologie. La discussion a été animée par Son Excellence le Dr Abdulla Humaid Al Jarwan, Président du Département de l’Énergie d’Abou Dhabi.

La session a réuni des dirigeants nationaux, des décideurs politiques et des parties prenantes clés du secteur pour partager des perspectives et des expériences susceptibles de renforcer le nouveau cadre et de soutenir ses objectifs stratégiques.

Le cadre s’articule autour de trois piliers fondamentaux : l’infrastructure, le capital humain et la gouvernance ; la technologie et l’innovation. Il définit 15 mesures stratégiques visant à renforcer la résilience, la fiabilité et l’efficacité du système national de l’eau et de l’énergie.

Ces mesures englobent la sécurité de l’approvisionnement, la préparation aux situations d’urgence, la planification des capacités, la diversification des ressources énergétiques et hydriques, la gestion intégrée des secteurs, ainsi que le soutien du système par des actifs centralisés pouvant être déployés, transférés et distribués en fonction de la demande.

Le Majlis, qui s’inscrit dans le cadre de la campagne « Notre fondation est solide » lancée cette année par le Département, a réuni des ministres et hauts responsables de plus de 30 pays, ainsi que des représentants d’entités publiques et privées.

Les discussions ont porté sur les évolutions régionales, ainsi que sur les efforts nationaux visant à renforcer la résilience des systèmes d’eau et d’énergie. Les participants ont également exploré les opportunités d’améliorer la coordination stratégique aux niveaux local et régional, de faire progresser la préparation aux situations d’urgence, de tirer parti des technologies numériques et émergentes dans la gestion de crise, et de s’appuyer sur l’expérience des Émirats arabes unis pour développer un cadre commun et une feuille de route visant à renforcer la résilience de l’eau et de l’énergie dans toute la région.

Dans son discours d’ouverture, le Dr Al Jarwan a souligné l’importance de renforcer la coopération entre les entités nationales et régionales et a mis en avant la nécessité d’établir une base réglementaire commune fondée sur la résilience intelligente et l’intégration des systèmes.

Il a également évoqué les opportunités offertes par l’interconnexion des systèmes nationaux au sein d’un cadre régional unifié, capable de renforcer la sécurité des ressources partagées, de protéger les réseaux de transmission et de distribution, et d’assurer la fourniture efficace, résiliente et responsable des services.

Il a déclaré : « Les secteurs de l’eau et de l’énergie sont des piliers essentiels du système de sécurité nationale, et leur protection relève de la responsabilité de chaque responsable et décideur. Ce que nous avons récemment observé constitue une démonstration concrète de l’efficacité et de la résilience de notre infrastructure, ainsi qu’un test de notre capacité à protéger nos ressources nationales. Les efforts que nous menons aujourd’hui reflètent les ambitions d’Abou Dhabi et la vision de sa sage direction pour assurer la prospérité de nos communautés, protéger l’avenir de nos enfants, permettre la croissance économique et préserver la stabilité de nos nations. »

Les participants ont également souligné l’importance d’une collaboration coordonnée et stratégique entre les parties prenantes afin de garantir les plus hauts niveaux de sécurité et de durabilité pour les ressources nationales en eau et en énergie.

La Dre Al Dahak a déclaré : « Aux Émirats arabes unis, nous considérons la sécurité de l’eau, de l’énergie et de l’alimentation comme un système de résilience interconnecté. Nos stratégies nationales intègrent ces secteurs dans une trajectoire de développement unique, alignée sur notre objectif ambitieux d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Dans ce cadre, nous renforçons la production alimentaire locale en déployant des technologies agricoles intelligentes face au climat, qui maximisent l’efficacité de l’eau et de l’énergie tout en minimisant notre empreinte carbone. Nous nous engageons également à transformer l’ensemble de la chaîne de valeur alimentaire pour la rendre plus efficace et durable. »

Elle a ajouté : « Pour sécuriser notre avenir hydrique, nous poursuivons les objectifs ambitieux de la Stratégie de Sécurité de l’Eau des Émirats arabes unis 2036. Cela inclut l’optimisation de la demande en eau et en énergie grâce au dessalement durable, notamment par l’adoption généralisée de systèmes avancés d’osmose inverse. Sur la scène internationale, les Émirats arabes unis favorisent la coopération pour lutter contre la rareté de l’eau, comme en témoigne le lancement de l’Initiative de l’Eau Mohamed bin Zayed (MBZI). En décembre prochain, nous réunirons les acteurs mondiaux lors de la Conférence des Nations Unies sur l’Eau à Abou Dhabi, que nous organisons en partenariat avec le Sénégal. Nous visons à transformer les défis mondiaux liés à l’eau en opportunités de collaboration, en considérant l’eau comme une ressource mondiale partagée. »

Elle a précisé : « Notre modèle de résilience va au-delà de l’infrastructure ; son cœur stratégique réside dans la communauté. L’autonomisation des individus en tant que partenaires actifs est essentielle pour encourager une approche consciente et responsable face aux défis environnementaux. Parallèlement, nous accélérons notre transition vers une économie circulaire portée par l’innovation. En alimentant la production d’eau avec de l’énergie propre, en optimisant son utilisation dans l’agriculture et en développant le recyclage de l’eau, nous construisons un modèle de développement durable qui protège notre environnement, renforce la résilience nationale et assure la prospérité des générations futures. »

Le Dr Al Mandous a souligné que la sécurité de l’eau et de l’énergie de toute nation dépend entièrement de sa capacité à surveiller l’atmosphère avec précision et clarté.

Il a noté que les Émirats arabes unis ont développé un système avancé d’observation météorologique et d’alerte précoce sous la sage direction de Son Altesse le Président Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Grâce au partage mondial des données et à l’intégration régionale des réseaux radar, les Émirats arabes unis ont apporté une contribution significative à la protection des infrastructures critiques contre les phénomènes météorologiques extrêmes.

Il a également mis en avant le soutien des Émirats arabes unis à la coopération entre l’Organisation Météorologique Mondiale et l’Agence Internationale pour les Énergies Renouvelables, ainsi que leur contribution à la coordination mondiale des données liées à l’eau. Ces efforts permettent d’intégrer les risques climatiques dans les politiques de l’eau et de l’énergie et de renforcer les capacités de réponse aux crises.

En matière de technologie et d’innovation, le Centre National de Météorologie a intégré des technologies d’intelligence artificielle dans la prévision météorologique, tandis que les Émirats arabes unis ont développé des technologies d’ensemencement des nuages pour renforcer leurs ressources en eau.

À l’avenir, les opportunités résident dans l’expansion des réseaux d’observation, de surveillance sismique et d’alerte précoce ; le renforcement du partage régional des données et de la formation ; et la promotion de l’échange de technologies et d’expertises à travers le Programme de Recherche des Émirats arabes unis pour la Science de l’Amélioration de la Pluie.

À travers ses différentes sessions et réunions, le Majlis a exploré les responsabilités partagées des dirigeants du secteur, la préparation régionale aux crises, les normes et politiques réglementaires, ainsi que le rôle de la technologie et de l’intelligence artificielle lors des situations d’urgence. Les discussions ont souligné l’importance de renforcer la communication et le dialogue, tout en mettant en place des groupes de travail spécialisés pour mener des efforts coordonnés aux niveaux local et régional, visant à améliorer la résilience opérationnelle, la sécurité de l’approvisionnement, l’efficacité et la fiabilité des services.