Le secteur immobilier de Charjah réalise 3,1 milliards d'AED de transactions en mai 2026

CHARJAH, 5 juin 2026 (WAM) -- Le secteur immobilier de Charjah a enregistré des transactions d'une valeur de 3,1 milliards d'AED à travers 7 119 opérations en mai, soulignant l'intérêt continu des investisseurs pour le marché immobilier de l'émirat. La superficie totale échangée lors des transactions de vente a atteint environ 9,5 millions de pieds carrés, selon les données publiées par le Département d'Enregistrement Immobilier de Charjah.

Les données émises par le Département d'Enregistrement Immobilier de Charjah ont montré que les transactions de certificats de propriété ont atteint 2 902 opérations, représentant 40,8 % du total. Elles sont suivies par les transactions d'actes de propriété avec 2 776 opérations (39 %), puis les transactions hypothécaires avec 718 opérations (10,1 %) d'une valeur de 934,7 millions d'AED.

Les contrats de vente initiaux représentaient 513 transactions (7,2 %), tandis que les transactions d'évaluation totalisaient 210, soit 2,9 % de l'ensemble des transactions.

Les transactions de vente ont été enregistrées dans 115 zones de l'émirat, couvrant des propriétés résidentielles, commerciales et industrielles. Cela comprenait 913 transactions de terrains, 683 transactions concernant des unités subdivisées et 255 transactions portant sur des terrains aménagés.

La transaction immobilière la plus élevée enregistrée à Charjah en mai a eu lieu dans la zone « Al Sajaa Industrial », impliquant un terrain d'une valeur de 92 millions d'AED. Par ailleurs, « Al Mamzar » a enregistré la plus importante transaction hypothécaire, concernant un terrain d'une valeur de 80 millions d'AED.

Au total, l'émirat a enregistré 1 851 transactions de vente au cours du mois de mai. La ville de Charjah a comptabilisé 1 315 transactions de vente, avec « Muwaileh Commercial » en tête de l'activité avec 328 transactions, suivie de « Al Khan » avec 218, « Rodhat Al Sidr » avec 158 et « Mezairah » avec 59.

En termes de valeur des échanges, « Muwaileh Commercial » s'est classée première avec 276,6 millions d'AED, suivie de « Al Sajaa Industrial » avec 190,1 millions d'AED, « Al Menhaz » avec 150 millions d'AED et « Tilal » avec 145,3 millions d'AED.

Dans la région centrale, 440 transactions de vente ont été enregistrées, la majorité étant concentrée à « Al Belaida » avec 133 transactions, tandis que « Industrial Area 4 » a enregistré la plus forte valeur d'échange avec 77,8 millions d'AED.

Dans la région orientale (Kalba, Khor Fakkan et Dibba Al Hisn), un total de 96 transactions de vente ont été enregistrées. « Al Mudeifi » a dominé à la fois en volume de transactions, avec 29 opérations, et en valeur d'échange, avec 31,6 millions d'AED.