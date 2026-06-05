La NCEMA et l’ICP annoncent des mesures de précaution supplémentaires pour les voyageurs en provenance de plusieurs pays, afin de renforcer la préparation face à Ebola

ABOU DHABI, 5 juin 2026 (WAM) -- L’Autorité nationale de gestion des crises et des catastrophes d’urgence (NCEMA) et l’Autorité fédérale pour l’identité, la citoyenneté, les douanes et la sécurité portuaire (ICP) ont annoncé des mesures de précaution supplémentaires pour les arrivées en provenance de la République démocratique du Congo, de la République d’Ouganda et de la République du Soudan du Sud.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre des efforts proactifs et préventifs des Émirats arabes unis visant à renforcer la préparation nationale et à répondre aux évolutions liées au virus Ebola.

Les deux autorités ont indiqué que la délivrance de tous les nouveaux visas pour les ressortissants des trois pays, y compris les visas de visite, sera suspendue à partir de 13h00 le samedi 6 juin 2026. Cette décision est susceptible d’être prolongée, tandis que les vols cargo entre les Émirats arabes unis et les trois pays se poursuivront normalement.

Les autorités ont également annoncé que les voyageurs arrivant des pays mentionnés se verront refuser l’entrée aux Émirats arabes unis. Cela inclut les voyageurs transitant par un ou plusieurs autres pays, à moins qu’ils n’aient passé plus de 21 jours hors des pays concernés avant leur arrivée aux Émirats arabes unis. Les opérations de vols de transit ne seront pas affectées par ces mesures.

L’Autorité nationale de gestion des crises et des catastrophes d’urgence et l’Autorité fédérale pour l’identité, la citoyenneté, les douanes et la sécurité portuaire ont réaffirmé qu’elles continueront de suivre l’évolution de la situation liée au virus Ebola en coordination avec leurs partenaires locaux et internationaux. Elles évalueront également son impact sur d’autres pays et prendront les mesures nécessaires conformément aux évaluations des risques et aux normes sanitaires approuvées.