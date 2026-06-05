Les marchés du Souq Al Jubail à Charjah accueillent plus de 106 000 visiteurs durant l’Aïd

CHARJAH, 5 juin 2026 (WAM) – Les branches du Souq Al Jubail à Charjah, Al Dhaid et Kalba ont accueilli plus de 106 000 visiteurs pendant les vacances de l’Aïd Al Adha, soulignant un fort engagement communautaire et une demande croissante pour des expériences d’achat intégrées.

Les marchés ont enregistré une affluence notable de clients et de familles à la recherche d’une grande variété de produits alimentaires, de fruits de mer et de produits agricoles, ainsi que des essentiels pour l’hospitalité de l’Aïd, dans une atmosphère festive animée et avec des services intégrés visant à améliorer l’expérience d’achat globale.

L’initiative « Fawalat Al Eid », organisée par le Souq Al Jubail à Charjah et Kalba, a attiré un grand nombre de visiteurs et de clients en proposant une sélection soignée de paniers de l’Aïd prêts à l’emploi et de coffrets cadeaux, ainsi que des produits d’hospitalité pour l’occasion. Cette initiative a enrichi l’ambiance festive et rehaussé l’expérience d’achat sur l’ensemble des marchés.

Abdalla Alshamsi, Directeur principal – Marchés de Charjah, a affirmé que les résultats obtenus pendant l’Aïd Al Adha reflètent le succès des plans opérationnels du marché et des préparatifs avancés. Alshamsi a déclaré : « Le Souq Al Jubail à Charjah a connu une forte activité tout au long des vacances de l’Aïd, accueillant environ 63 000 visiteurs. Nous avons veillé à offrir aux clients une large gamme de produits et de services dans un environnement bien organisé avec des installations intégrées. L’initiative ‘Fawalat Al Eid’ a également contribué à renforcer l’ambiance festive sur le marché et à mettre en valeur les valeurs émiraties d’hospitalité associées à cette occasion. »

Il a ajouté que le marché continue d’élargir ses initiatives saisonnières pour répondre aux attentes des visiteurs, renforçant ainsi sa position de destination de choix pour le shopping et le divertissement familial.

Talal Mohamed, Directeur – Marchés de la Région Centrale, a indiqué que le Souq Al Jubail à Al Dhaid a enregistré une affluence significative pendant les vacances de l’Aïd, accueillant environ 25 000 visiteurs. Il a souligné que la direction du marché a accordé la priorité à l’amélioration de la préparation des installations et à la rationalisation des procédures opérationnelles afin d’assurer un flux de visiteurs fluide et de garantir une expérience d’achat sans accroc pour tous.

Il a ajouté que le marché continue de renforcer son rôle en tant que destination commerciale et de services, répondant aux besoins des résidents et des visiteurs de la Région Centrale tout au long de l’année.

Hilal Al Naqbi, Directeur principal – Marchés de la Région de l'Est, a confirmé que le marché a accueilli environ 18 000 visiteurs pendant les vacances de l’Aïd Al Adha. Al Naqbi a déclaré : « À travers des initiatives saisonnières, nous visons à offrir des expériences distinctives qui enrichissent les visites des clients. L’initiative ‘Fawalat Al Eid’ a reçu un engagement positif de la part des familles et des visiteurs, contribuant à améliorer l’expérience d’achat globale au sein du marché. »

Il a ajouté que les marchés de la Région Est continuent de développer leurs services et initiatives axées sur la communauté, renforçant davantage leur position en tant que destinations intégrées.

La forte affluence enregistrée dans l’ensemble des marchés du Souq Al Jubail pendant l’Aïd Al Adha reflète le succès de leurs plans opérationnels et des activités associées, ainsi que leur rôle dans la fourniture d’une expérience d’achat complète alliant diversité des produits et services de haute qualité.

Le Souq Al Jubail opère au sein du Secteur de Gestion des Marchés de Charjah Asset Management (SAM), le bras d’investissement du Gouvernement de Charjah.