IRENA et ECI concluent un partenariat pour accélérer le financement des énergies renouvelables via ETAF

ABOU DHABI, 5 juin 2026 (WAM) -- L’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) a signé un accord de partenariat collaboratif avec Etihad Credit Insurance (ECI).

ECI apporte une gamme de solutions innovantes d’assurance-crédit et d’atténuation des risques, hautement complémentaires à ETAF, la plateforme de financement de l’Accélérateur de la transition énergétique.

ECI dispose d’une large présence géographique couvrant 110 pays, avec un accent particulier sur l’Afrique, l’Asie centrale, le Moyen-Orient et le Conseil de coopération du Golfe (CCG), l’Asie du Sud et du Sud-Est, ainsi que les pays partenaires de l’Accord de partenariat économique global (CEPA).

Francesco La Camera, Directeur général de l’IRENA, a déclaré : « L’IRENA travaille avec ses membres mondiaux et ses partenaires financiers pour faciliter l’accès au financement des projets d’énergies renouvelables. Cependant, dans de nombreux marchés en développement, la perception des risques continue de freiner les investissements. La participation d’ECI à la plateforme ETAF de l’IRENA crée de nouvelles opportunités pour attirer des financements grâce à des solutions ciblées d’atténuation des risques, contribuant ainsi à combler cet écart et à catalyser davantage d’investissements dans la transition énergétique. »

Raja Al Mazrouei, Directrice générale d’ECI, a déclaré : « Notre partenariat avec l’IRENA marque une étape importante dans l’accélération de la transition mondiale vers un avenir durable et à faible émission de carbone. Chez ECI, nous pensons que relever les défis liés au financement et aux risques est essentiel pour accroître les investissements dans les énergies renouvelables, en particulier sur les marchés émergents et à forte croissance. En fournissant des solutions complètes d’assurance-crédit et d’atténuation des risques aux projets soutenus par ETAF, nous visons à renforcer la confiance des investisseurs, à libérer davantage de flux de capitaux et à améliorer la bancabilité des initiatives d’énergie propre. Cette collaboration reflète également l’engagement d’ECI à faire progresser l’action climatique, à soutenir le développement économique durable et à renforcer la coopération internationale, conformément aux Objectifs de développement durable des Nations Unies et aux ambitions Net Zéro 2050 des Émirats arabes unis. »

Créée en 2021, la plateforme ETAF combine la facilitation de projets, la mise en relation pour le financement et l’accès à des solutions d’atténuation des risques afin de faire avancer des projets viables du pipeline au financement. Elle s’aligne également sur les priorités nationales de transition énergétique, les engagements climatiques et les objectifs de développement durable.

Le partenariat entre l’IRENA et ECI permettra de combiner les canaux d’origine de projets et le réseau de partenaires des deux institutions sur une seule plateforme – ETAF – maximisant ainsi les chances pour les projets d’énergies renouvelables à travers le monde d’accéder au financement et à la construction.

L’adhésion d’ECI porte le nombre de partenaires d’ETAF à 15, avec des engagements totalisant 4,15 milliards de dollars américains, soulignant son rôle en tant que l’une des plateformes de financement et de réduction des risques les plus inclusives pour une transition énergétique basée sur les énergies renouvelables.