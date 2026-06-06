Bahreïn intercepte des missiles iraniens et condamne fermement les attaques contre le Koweït

MANAMA, 6 juin 2026 (WAM) -- Le Bahreïn a annoncé samedi que ses défenses aériennes avaient intercepté des missiles iraniens, tout en condamnant fermement les attaques iraniennes visant le Royaume de Bahreïn et l'État du Koweït plus tôt dans la journée.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères du Bahreïn a dénoncé ces attaques dans les termes les plus forts, les qualifiant de violation flagrante de la souveraineté des deux pays et de grave infraction au droit international ainsi qu'à la Charte des Nations Unies.

Le ministère a indiqué que ces attaques violaient la résolution 2817 (2026) du Conseil de sécurité de l'ONU, qui condamnait les attaques iraniennes contre les États du Golfe et les tentatives de perturber la navigation dans le détroit d'Ormuz.

Il a ajouté que la sécurité et la stabilité ne peuvent être atteintes par des missiles, des drones ou des menaces à la navigation internationale, appelant l'Iran à cesser immédiatement ses attaques et à s'engager dans des solutions pacifiques.

Le ministère a également exhorté l'Iran à se conformer aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, à coopérer pour l'élimination des mines maritimes, à faciliter la navigation sécurisée et à garantir le passage sûr des navires civils dans les eaux régionales.

Le Bahreïn a réaffirmé son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans la région, soulignant que la défense de sa souveraineté, de sa sécurité et de ses intérêts nationaux demeure une priorité non négociable.

Le ministère a déclaré que le Bahreïn prendrait toutes les mesures légitimes nécessaires pour préserver sa sécurité et protéger ses citoyens, exprimant sa confiance dans le soutien de ses alliés et partenaires.

Plus tôt samedi, l'État-major général des forces armées koweïtiennes a indiqué que les défenses aériennes du Koweït avaient réussi à intercepter des attaques hostiles de missiles et de drones.