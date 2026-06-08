La Banque alimentaire des Émirats arabes unis et la Fondation DP World lancent l’initiative « Sustainable Goodness »

DUBAÏ, 8 juin 2026 (WAM) -- La Banque alimentaire des Émirats arabes unis et la Fondation DP World, branche caritative du groupe DP World, ont lancé l’initiative « Sustainable Goodness » en collaboration avec la Municipalité de Dubaï, la Douanes de Dubaï et DP World.

Cette initiative vise à réduire le gaspillage alimentaire en récupérant les cargaisons alimentaires abandonnées au port de Jebel Ali et en les redistribuant aux bénéficiaires conformément aux normes approuvées de santé et de sécurité alimentaire.

Les partenaires ont signé un accord de coopération pour activer l’initiative en présence de l’Ingénieur Marwan Ahmed Bin Ghalita, Directeur général de la Municipalité de Dubaï et Vice-président du Conseil d’administration de la Banque alimentaire des Émirats arabes unis ; Abdulla Bin Damithan, Président de la Corporation des Ports, Douanes et Zones franches ; Dr Abdulla Busenad, Directeur général de la Douane de Dubaï ; Latifa Al Qamzi, Directrice générale de la Fondation DP World ; Ahmed Yousef Al Hassan, Directeur général et PDG de DP World GCC et Directeur général et PDG du port de Jebel Ali ; et Shehab Mohammed Al Jasmi, Directeur commercial, Ports et Terminaux, DP World GCC.

Grâce à cette collaboration stratégique, les entités participantes identifieront et géreront les cargaisons alimentaires abandonnées dont les propriétaires choisissent de ne pas finaliser les procédures de dédouanement au port de Jebel Ali.

L’initiative établit un cadre coordonné pour faciliter la libération de ces cargaisons, évaluer leur aptitude à la consommation et transférer les produits éligibles à la Banque alimentaire des Émirats arabes unis pour redistribution via son réseau humanitaire établi.

L’initiative simplifiera également les procédures de libération et réduira les coûts et délais de traitement associés pour les entreprises qui renoncent volontairement à la propriété des cargaisons alimentaires éligibles et les donnent pour soutenir les programmes et initiatives de la Banque alimentaire des Émirats arabes unis.

Commentant le lancement de l’initiative, Latifa Al Qamzi, Directrice générale de la Fondation DP World, a déclaré : « Cette initiative démontre la force de l’action coordonnée pour faire progresser la durabilité et renforcer l’impact humanitaire. En réunissant des partenaires clés de l’écosystème alimentaire, logistique, douanier et réglementaire, nous créons un mécanisme pratique qui réduit le gaspillage alimentaire, préserve des ressources précieuses et redirige les approvisionnements alimentaires vers les communautés qui en ont le plus besoin. »

Elle a ajouté : « L’initiative transforme un défi logistique en une opportunité durable qui soutient la sécurité alimentaire et la gestion responsable des ressources. Grâce à notre collaboration avec la Banque alimentaire des Émirats arabes unis et nos partenaires, nous contribuons à créer un modèle plus efficace et impactant pour la gestion des surplus alimentaires et le soutien aux efforts caritatifs à travers les Émirats arabes unis. »

Pour sa part, la Dre Naseem Mohammed Rafee, Directrice générale par intérim de l’Agence pour l’environnement, la santé et la sécurité à la Municipalité de Dubaï, a souligné que l’initiative représente une étape pionnière vers la préservation des ressources alimentaires et le soutien aux efforts caritatifs et humanitaires en veillant à ce que les approvisionnements alimentaires soient redistribués conformément aux normes les plus élevées de santé et de sécurité.

Elle a déclaré : « La Municipalité de Dubaï fournira le soutien technique et réglementaire nécessaire pour garantir que les cargaisons alimentaires respectent les exigences approuvées de santé et de sécurité alimentaire avant leur transfert à la Banque alimentaire des Émirats arabes unis. Nous offrirons également des conseils et un accompagnement pour renforcer la conformité et contribuer à la durabilité, la résilience et l’intégrité du système alimentaire. »

Shehab Mohammed Al Jasmi, Directeur commercial, Ports et Terminaux, DP World GCC, a déclaré : « L’initiative Sustainable Goodness représente une étape concrète pour renforcer le rôle du secteur logistique dans le soutien à la durabilité et à la responsabilité sociale. En tirant parti de nos capacités opérationnelles et de notre réseau intégré, nous pouvons rediriger les cargaisons alimentaires abandonnées vers des fins humanitaires avec un impact social tangible. Ce partenariat démontre comment la collaboration entre les entités gouvernementales et le secteur privé peut réduire le gaspillage alimentaire, améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et soutenir les objectifs de sécurité alimentaire et de développement durable des Émirats arabes unis. »

Soulignant l’importance de la collaboration dans le travail humanitaire, Mansour Al Malik, Directeur exécutif de la Division des politiques et de la législation à la Douane de Dubaï, a déclaré : « Le lancement de l’initiative Bonté Durable reflète l’engagement de la Douane de Dubaï à soutenir l’écosystème caritatif des Émirats arabes unis et à renforcer la sécurité alimentaire grâce à des solutions pratiques et durables. Nous restons déterminés à faciliter les procédures douanières pour les cargaisons alimentaires éligibles et à fournir le soutien administratif nécessaire pour garantir que les approvisionnements alimentaires parviennent aux bénéficiaires en toute sécurité, efficacité et sans délai. »

Manal Bin Yarouf, Chef de l’équipe exécutive à la Banque alimentaire des Émirats arabes unis, a déclaré : « L’initiative Bonté Durable représente un modèle innovant de collaboration institutionnelle qui répond à l’un des principaux défis liés aux chaînes d’approvisionnement alimentaire en empêchant que les cargaisons alimentaires abandonnées éligibles ne deviennent des déchets et en les redirigeant vers des fins humanitaires. »

Elle a ajouté : « Grâce à cette initiative, les entités participantes travailleront ensemble pour évaluer, gérer et transférer les cargaisons alimentaires appropriées à la Banque alimentaire des Émirats arabes unis pour redistribution aux bénéficiaires à travers les Émirats arabes unis. Cela contribue à renforcer la sécurité alimentaire, à améliorer la gestion des surplus alimentaires, à réduire le gaspillage et à soutenir les objectifs plus larges de durabilité des Émirats arabes unis. »

Dans le cadre de l’accord, les partenaires collaboreront également à des initiatives de sensibilisation visant à promouvoir une consommation responsable et à souligner l’importance de la réduction du gaspillage alimentaire. De plus, ils exploreront les opportunités de mettre en valeur les réalisations de l’initiative à travers des plateformes locales et internationales de durabilité et d’excellence, renforçant ainsi sa contribution au développement durable et à la sécurité alimentaire.