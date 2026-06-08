L’espace aérien jordanien violé par des roquettes sur fond d’escalade régionale

AMMAN, 8 juin 2026 (WAM) -- L’espace aérien jordanien a été violé par plusieurs roquettes dimanche soir à la suite d’une nouvelle escalade militaire dans la région, selon le Ministre de la Communication gouvernementale et porte-parole du gouvernement, Mohammad Momani. Mohammad Momani a indiqué dans une publication sur X, relayée par l’Agence de presse jordanienne (Petra), que la Direction de la Sécurité Publique (PSD) a ensuite activé les sirènes d’alerte aérienne à travers tout le pays. Mohammad Momani a ajouté que la direction continuera d’informer en permanence les citoyens et les résidents des consignes de sécurité et des informations nécessaires.

Le porte-parole du gouvernement a confirmé que les Forces armées jordaniennes surveillent de près l’évolution de la situation régionale, remplissent leurs missions opérationnelles et déploient toutes les capacités disponibles pour protéger le pays et ses infrastructures.

Mohammad Momani a réitéré l’avertissement strict de la Jordanie contre toute tentative de violation de l’espace aérien du royaume par quelque partie que ce soit, soulignant que la Jordanie n’autorisera pas que son territoire ou son ciel soit transformé en champ de bataille par qui que ce soit.