Les perturbations au Moyen-Orient et la hausse des prix du carburant réduisent de moitié la rentabilité du secteur aérien

GENÈVE, 8 juin 2026 (WAM) -- L’Association internationale du transport aérien (IATA) a publié ses dernières perspectives financières pour l’industrie aérienne mondiale, révélant une division par deux de la rentabilité en raison des perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient et de la hausse des prix du carburant. Toutefois, la situation régionale est très différenciée. Au centre géographique du conflit au Moyen-Orient, les compagnies aériennes de la région devraient collectivement enregistrer des pertes en raison d’une demande faible et de perturbations opérationnelles. Toutes les autres régions devraient dégager des bénéfices, mais à des niveaux inférieurs aux prévisions précédentes. Les points saillants incluent : Les compagnies aériennes devraient réaliser un bénéfice net total combiné de 23,0 milliards de dollars en 2026, soit environ la moitié des 41 milliards de dollars précédemment projetés. Il s’agit également d’environ la moitié de l’estimation de 45 milliards de dollars de bénéfice net pour 2025. La marge bénéficiaire nette devrait atteindre 2,0 % en 2026, soit environ la moitié des 3,9 % précédemment projetés. Elle est également inférieure à la moitié de l’estimation de 4,2 % pour la marge bénéficiaire nette de 2025. Le bénéfice net par passager transporté devrait être de 4,50 dollars, soit la moitié des 9,10 dollars atteints en 2025. Le bénéfice d’exploitation en 2026 devrait s’élever à 48,0 milliards de dollars (contre 76,4 milliards de dollars en 2025) pour une marge opérationnelle nette de 4,1 % (contre 7,2 % en 2025). Le rendement du capital investi (ROIC) devrait être de 4,3 % (contre 6,6 % en 2025). Cela reste inférieur au coût moyen pondéré du capital estimé à 8,5 %. Cet écart met une nouvelle fois en évidence la faiblesse structurelle du secteur aérien, où les chocs de rentabilité érodent rapidement l’efficacité du capital. Les revenus totaux de l’industrie devraient atteindre 1 165 milliards de dollars en 2026 (en hausse de 9,4 % par rapport aux 1 065 milliards de dollars de 2025). Le coefficient d’occupation des passagers devrait continuer à battre des records, les compagnies aériennes devant remplir 84,0 % de tous les sièges sur l’année, soit une amélioration par rapport aux 83,5 % de 2025. Le nombre de passagers devrait atteindre 5,1 milliards en 2026 (en hausse de 2,4 % par rapport à 2025). Les volumes de fret devraient atteindre 71,7 millions de tonnes en 2026 (en hausse de 0,2 % par rapport à 2025).

« Les perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient et la hausse des coûts du carburant ont assombri les perspectives pour les compagnies aériennes. À l’échelle mondiale, la rentabilité des compagnies aériennes devrait être divisée par deux par rapport à 2025. Les bénéfices passeront de 45 milliards de dollars en 2025 à 23 milliards de dollars cette année. Et les marges se réduiront de 4,2 % à 2,0 %. Tous les résultats nets des compagnies aériennes souffrent de la hausse rapide de 70 % des prix du kérosène. Une partie de ce coût supplémentaire est récupérée par l’ajustement des prix et l’amélioration de l’efficacité, mais cela ne suffira pas à maintenir la rentabilité au niveau de l’année précédente. Les petits transporteurs qui ont commencé l’année avec des bilans fragiles rencontrent assurément des difficultés. Au niveau régional, tous sont bénéficiaires mais avec une performance financière fortement réduite, à l’exception du Moyen-Orient. Les compagnies du Golfe font face à une incertitude opérationnelle après une quasi-fermeture totale de l’espace aérien au déclenchement de la guerre. Ces transporteurs font un travail remarquable pour maintenir la connectivité, mais les impacts financiers majeurs sont inévitables », a déclaré Willie Walsh, Directeur général de l’IATA.

Même dans les meilleures périodes, l’industrie aérienne dans son ensemble souffre de marges faibles et de rendements inférieurs au coût du capital. Le choc pétrolier a mis à l’épreuve la résilience financière des compagnies aériennes, les marges nettes mondiales étant comprimées à 2,0 %. Les revenus globaux devraient croître de 9,4 % pour atteindre 1 165 milliards de dollars. Le revenu par tonne-kilomètre disponible (ATK) devrait augmenter de 8,8 %. En dehors de la période extraordinaire de la reprise post-COVID, une telle augmentation n’a eu lieu que récemment en 2008, lorsque le prix du kérosène a augmenté de 40 % d’une année sur l’autre, et en 2010, après la crise financière mondiale de 2009 et la hausse subséquente du prix du kérosène.

Malgré des améliorations significatives, la croissance des revenus devrait rester inférieure à la croissance des dépenses d’exploitation, qui augmenteront de 13 % pour atteindre 1 117 milliards de dollars, divisant par deux la rentabilité nette de l’industrie à 23,0 milliards de dollars en 2026. Les principaux facteurs macroéconomiques affectant les compagnies aériennes devraient se détériorer en 2026, avec une croissance du PIB réduite à 2,5 % (contre 3,4 % en 2025), une inflation en hausse à 5,0 % (contre 4,1 % en 2025) et une croissance du commerce mondial tombant à 1,9 % (contre 4,6 % en 2025).

Les coûts du carburant devraient augmenter de près de 40 %, passant de 252 milliards de dollars en 2025 à 350 milliards de dollars en 2026. Cela repose sur un prix moyen attendu du pétrole brut à 95 dollars le baril (Brent) pour l’année (en hausse de 37 % par rapport à 69 dollars en 2025).

Les prix du kérosène devraient atteindre en moyenne 152 dollars le baril pour l’année (en hausse de près de 70 % par rapport à 90 dollars en 2025). L’écart de raffinage (prime du kérosène sur le pétrole brut Brent) devrait atteindre en moyenne 57 dollars le baril, un niveau historiquement élevé.