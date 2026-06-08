Une alerte au tsunami déclenchée après un séisme de magnitude 7,8 dans le sud des Philippines

MANILLE, 8 juin 2026 (WAM) -- Un séisme de magnitude 7,8 a secoué une partie du sud des Philippines tôt lundi, et un tsunami était possible sur certaines côtes régionales.

L’épicentre se situait à 13 km au sud-ouest de la ville de General Santos, sur l’île de Mindanao, et à une profondeur de 10 km, selon le rapport initial de l’Institut philippin de volcanologie et de sismologie. La secousse s’est produite à 7h37.

L’US Geological Survey (USGS) a estimé la magnitude à 7,8 et la profondeur à 55,2 km.

Le Centre d’alerte aux tsunamis du Pacifique a indiqué que des vagues de tsunami pouvant atteindre 3 mètres étaient possibles sur certaines côtes des Philippines. Des vagues allant jusqu’à 1 mètre étaient possibles sur certaines côtes d’Indonésie et de Malaisie.