Abou Dhabi organise une série de concerts majeurs avec des stars arabes en juin 2026

ABOU DHABI, 8 juin 2026 (WAM) -- Abou Dhabi accueillera ce mois-ci une série de concerts mettant en vedette certains des artistes les plus célèbres du monde arabe, renforçant ainsi sa position de centre régional du divertissement en direct.

Le chanteur libanais Wael Kfoury se produira le 13 juin à la Space42 Arena, tandis que le célèbre compositeur et pianiste égyptien Omar Khairat fera ses débuts à l’Etihad Arena le 20 juin.

La Fondation Culturelle accueillera également la série Jalsat le 26 juin, avec le musicien émirati Abdulrahman Aljunaid lors d’un concert célébrant le riche patrimoine musical des Émirats arabes unis.

Fakhry Alsarraj, Directeur du Bureau des Événements d’Abou Dhabi, a déclaré : « Abou Dhabi continue de renforcer sa position en tant que principale destination de la région pour la musique arabe et le divertissement en direct, en amenant les plus grands noms de l’industrie devant le public de la capitale. Depuis le début de l’année, la ville a accueilli une programmation remarquable d’artistes, ainsi que le très populaire 90’s Show – un programme inégalé de divertissement arabe qui a trouvé un écho auprès des fans des Émirats arabes unis et d’ailleurs, chaque représentation affichant complet. »

Alsarraj a indiqué que le nouveau programme de concerts devrait attirer davantage de passionnés de musique dans l’émirat et renforcer encore l’offre croissante de divertissement en direct à Abou Dhabi.