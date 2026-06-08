Etihad et TAROM ouvrent de nouvelles liaisons en Europe de l’Est

ABOU DHABI, 8 juin 2026 (WAM) -- Etihad Airways et TAROM, la compagnie aérienne nationale de Roumanie, ont signé un accord de partage de code qui relie les passagers internationaux d’Etihad à la Roumanie et à l’Europe de l’Est, tout en permettant aux voyageurs roumains de rejoindre Abou Dhabi.

L’accord a été signé lors de l’Assemblée générale annuelle de l’IATA à Rio de Janeiro.

Dans le cadre de ce partenariat, les clients d’Etihad peuvent réserver un billet unique sur les vols TAROM au départ de Bucarest vers six villes de Roumanie : Baia Mare, Cluj-Napoca, Iasi, Oradea, Suceava et Timisoara. Le partage de code s’étend également à quatre capitales d’Europe de l’Est : Belgrade, Budapest, Chisinau et Sofia. Les voyageurs roumains peuvent, quant à eux, rejoindre Abou Dhabi depuis Bucarest grâce au nouveau service d’Etihad.

Ce partage de code accompagne le lancement du nouveau service Abou Dhabi–Bucarest d’Etihad, prévu pour le 17 décembre 2026. Dès l’ouverture de cette ligne, les passagers pourront voyager avec un seul billet entre Bucarest et les destinations du réseau Etihad, avec leurs bagages enregistrés jusqu’à la destination finale.

Pour les voyageurs roumains, ce partage de code ouvre une nouvelle connexion vers Abou Dhabi. Depuis la capitale des Émirats arabes unis, les clients pourront poursuivre leur voyage avec Etihad vers des destinations au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Australie.

Arik De, Directeur général des revenus et des affaires commerciales d’Etihad Airways, a déclaré : « TAROM offre à Etihad une véritable profondeur en Europe de l’Est : un transporteur national fort de plus de sept décennies d’aviation européenne, et un réseau établi couvrant le pays et la région. Lancer ce partage de code avant notre propre service vers Bucarest signifie que nous pénétrons un marché en forte croissance avec une réelle envergure dès le premier jour. »

Mircea Nicolae Cotoros, Directeur commercial de TAROM, a déclaré : « Ce partage de code avec Etihad Airways étend la portée internationale de TAROM et offre aux passagers une nouvelle liaison entre Bucarest et Abou Dhabi. Il renforce le lien entre la Roumanie et le Moyen-Orient, soutient la croissance continue de notre réseau et favorise les échanges culturels et économiques. »

Avec l’ajout de TAROM, le réseau de partenaires d’Etihad compte désormais 47 accords de partage de code et plus de 130 partenaires interligne, soit le plus grand nombre pour une compagnie aérienne hors alliance, offrant aux clients un accès avec billet unique et tarif combiné à plus de 350 destinations dans le monde.