L’Établissement Émirati des Médicaments signe un accord avec Novo Nordisk pour renforcer l’innovation pharmaceutique

DUBAÏ, 8 juin 2026 (WAM) -- L’Établissement Émirati des Médicaments (EDE) a signé un protocole d’accord (MoU) avec Novo Nordisk, la société mondiale de soins de santé reconnue pour ses traitements contre le diabète, l’obésité et les maladies rares, afin de renforcer la coopération dans la fabrication pharmaceutique grâce à des technologies avancées et de soutenir le développement d’un écosystème pharmaceutique innovant et durable.

Le protocole vise à améliorer la collaboration en matière de sécurité de la chaîne d’approvisionnement en augmentant la valeur ajoutée locale et en élargissant les partenariats qui soutiennent la continuité des approvisionnements pharmaceutiques. Il devrait également renforcer la résilience du secteur de la santé et contribuer à garantir la disponibilité durable des médicaments à travers les Émirats arabes unis.

L’accord comprend des programmes de développement des talents et de renforcement des capacités à travers des initiatives de formation, des échanges de connaissances et des parcours de développement professionnel. Il offrira en outre aux talents et étudiants émiratis des opportunités de participer à des programmes académiques, de stages et de formation pratique au sein du secteur pharmaceutique.

Dans les domaines de l’innovation, de la recherche et du développement, le protocole vise à établir un environnement réglementaire favorable qui accélère l’introduction de thérapies innovantes et élargit l’accès à celles-ci. Il encouragera également une plus grande participation des institutions et parties prenantes basées aux Émirats arabes unis dans le développement de produits et les projets de recherche liés aux activités de la société.

Ce partenariat devrait renforcer la préparation et la résilience du secteur pharmaceutique des Émirats arabes unis, consolider la durabilité de son écosystème, élargir les opportunités d’innovation et de développement, et affirmer la position du pays parmi les principaux pôles régionaux et mondiaux des industries pharmaceutiques de pointe.