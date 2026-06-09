Apple dévoile Siri doté d’IA avancée et d’une application autonome lors de la WWDC 2026

CALIFORNIE, le 9 juin 2026 (WAM) -- Apple a lancé une version de son assistant vocal, Siri, alimentée par l’intelligence artificielle, dotée d’une reconnaissance vocale améliorée et d’une application autonome, lors de sa conférence annuelle des développeurs (WWDC) au siège de Cupertino.

La nouvelle version, Siri IA, permet à l’assistant de tirer des informations plus approfondies d’internet lors de la réponse aux requêtes. Elle peut également se référer à des conversations précédentes pour accéder à des détails tels qu’une adresse envoyée dans un message, même si l’information n’a pas été enregistrée formellement.

Apple a indiqué que Siri IA introduit une nouvelle expérience vocale, permettant à l’assistant de s’exprimer de manière plus expressive et réactive. Le logiciel sera disponible sur iPad, avec un développement en cours pour l’étendre aux Apple Watch.

La société a précisé que Siri IA ne sera pas initialement disponible sur iPhone et iPad dans l’Union européenne ou en Chine, en attendant l’achèvement des procédures réglementaires.

Les images et recherches effectuées à l’aide de Siri IA seront enregistrées dans une nouvelle application autonome disponible sur iPhone, iPad et Mac, le logiciel étant directement intégré à l’infrastructure de cloud privé d’Apple.

La version améliorée de Siri sera d’abord déployée en anglais, d’autres langues devant être introduites à une date ultérieure non précisée.