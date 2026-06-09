Le Marché financier de Dubaï obtient de l’Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers le statut de plateforme de négociation étrangère

DUBAÏ, 9 juin 2026 (WAM) – Le Dubai Financial Market (DFM) a annoncé aujourd’hui avoir obtenu la reconnaissance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers suisses (FINMA) en tant que plateforme de négociation étrangère pour améliorer l’accès au marché international.

Cette reconnaissance s’articule autour de deux axes : elle permet aux participants suisses supervisés par la FINMA d’accéder directement à la plateforme de négociation du DFM, et elle autorise la négociation de titres de sociétés constituées en Suisse sur le marché. Ensemble, ces mesures établissent un canal réglementé entre deux des principaux centres financiers mondiaux, permettant aux institutions financières suisses de se connecter directement au DFM et ouvrant la voie à la négociation à Dubaï des actions de sociétés constituées en Suisse.

Cette reconnaissance reflète la solidité du cadre réglementaire du DFM, qui opère sous la supervision de l’Autorité des marchés de capitaux des Émirats arabes unis (CMA), ainsi que la coopération étroite entre les régulateurs émirati et suisse, tous deux signataires du Mémorandum d’entente multilatéral de l’IOSCO concernant la consultation, la coopération et l’échange d’informations.

Le DFM compte plus de 1,2 million d’investisseurs issus de 212 nationalités, les investisseurs étrangers représentant environ 85 % des investisseurs enregistrés – une base internationale que cette reconnaissance devrait renforcer en ouvrant une voie directe et réglementée aux institutions suisses.

Commentant cette reconnaissance, Hamed Ali, Directeur général du DFM et de Nasdaq Dubaï, a déclaré : « La reconnaissance du DFM par la FINMA constitue une étape importante dans notre stratégie visant à élargir l’accès international à notre marché et à mettre en œuvre la vision de Dubaï pour le développement de ses marchés de capitaux. Elle ouvre une voie directe et réglementée permettant aux institutions financières suisses de se connecter à notre écosystème et crée de nouvelles opportunités autour des titres de sociétés constituées en Suisse, centre mondial des marchés de capitaux. »

Waleed Saeed Al Awadhi, Directeur général de l’Autorité des marchés de capitaux des Émirats arabes unis (CMA), a déclaré : « Cette reconnaissance reflète la coopération étroite en matière de supervision entre la CMA et la FINMA ainsi que la solidité du cadre réglementaire des Émirats arabes unis. Elle établit un canal clair et bien réglementé pour la participation transfrontalière, garantissant l’intégrité du marché et renforçant la position des Émirats arabes unis en tant que centre financier mondial de confiance. »

Ce développement fait progresser la stratégie du DFM visant à approfondir la participation des investisseurs internationaux et à renforcer la position de Dubaï en tant que passerelle reliant les marchés de capitaux régionaux et mondiaux, conformément aux ambitions plus larges de l’émirat de développer son secteur financier et d’attirer des flux de capitaux transfrontaliers.