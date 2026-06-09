Space42 renforce ses capacités d’observation de la Terre avec la mise en service complète de trois satellites Foresight

ABOU DHABI, 9 juin 2026 (WAM) -- Space42, l’entreprise émiratie spécialisée dans les technologies spatiales alimentées par l’intelligence artificielle et dotée d’une portée mondiale, a annoncé aujourd’hui que les satellites Foresight-3, Foresight-4 et Foresight-5 sont désormais pleinement opérationnels.

Cette étape marque une avancée majeure pour la constellation d’observation de la Terre Foresight (EO), qui compte désormais cinq satellites à radar à synthèse d’ouverture (SAR), permettant une acquisition continue de données et une intelligence géospatiale de qualité décisionnelle.

Les trois satellites ont été fabriqués en partenariat avec ICEYE en Finlande, favorisant le transfert de technologie et un accès durable aux capacités, tout en localisant la chaîne d’approvisionnement. Conformément à ce mandat, les processus critiques d’intégration et de test ont été réalisés dans l’installation d’assemblage, d’intégration et de test (AIT) des systèmes spatiaux de Space42 à Abou Dhabi.

Hasan Al Hosani, Directeur Général des Solutions Intelligentes chez Space42, a déclaré : « Avec Foresight-3, -4 et -5 désormais en service, nous élargissons l’observation souveraine de la Terre avec une rapidité et une régularité accrues au bénéfice des gouvernements, des industries et des partenaires du monde entier. La collaboration avec ICEYE et le succès opérationnel avéré au sein de l’installation Space42 Space Systems ont renforcé la capacité nationale à un niveau compétitif et évolutif sur les marchés mondiaux. La constellation répond également à notre stratégie visant à devenir le partenaire privilégié pour les données géospatiales de qualité supérieure, tout en renforçant la position des Émirats arabes unis dans une industrie dynamique et essentielle. »

Foresight-3, -4 et -5 ont été lancés sur une orbite terrestre basse à inclinaison moyenne afin d’étendre la couverture, renforçant la surveillance des régions stratégiquement importantes où résident plus de 90 % de la population mondiale.

La constellation Foresight fournit des images SAR à la plateforme d’intelligence géospatiale alimentée par l’IA de Space42, GIQ, qui convertit les données brutes en renseignements décisionnels en quelques minutes. En opérant sur des orbites complémentaires, le système maintient des performances constantes à toute heure du jour.

Il offre une résolution de 25 centimètres et des images par tous les temps, permettant la détection fiable de changements à petite échelle sur Terre depuis l’espace. GIQ traite ces données en résultats exploitables, contribuant à réduire les temps de réponse d’urgence jusqu’à 90 %, les coûts de maintenance prédictive jusqu’à 30 %, et les inefficacités opérationnelles jusqu’à 25 %.

La demande pour l’observation de la Terre s’accélère alors que les gouvernements et les industries s’appuient sur l’intelligence géospatiale pour gérer les risques, optimiser les opérations et soutenir les objectifs climatiques et de sécurité.

D’ici 2030, les analyses issues de l’observation de la Terre devraient générer plus de 700 milliards de dollars de valeur économique et contribuer à la réduction des émissions dans de nombreux secteurs.

Les Émirats arabes unis se positionnent comme un fournisseur de premier plan de capacités avancées d’observation de la Terre, soutenus par leur Stratégie nationale spatiale 2030 et des investissements dans les infrastructures souveraines, l’intégration de l’IA et la fabrication locale. L’expansion de la constellation Foresight de Space42 soutient cette ambition en combinant l’acquisition de données spatiales et l’analyse pilotée par l’intelligence artificielle.