Une étude de l’Université de New York à Abou Dhabi établit un lien entre les figuiers sauvages et la sécurité alimentaire

ABOU DHABI, 9 juin 2026 (WAM) -- Des chercheurs de l’Université de New York à Abou Dhabi (NYU Abou Dhabi) ont découvert une nouvelle origine pour les figues, démontrant que les figuiers sauvages sont essentiels pour la sécurité alimentaire future.

L’étude révèle que les figues n’ont pas été développées en un seul endroit, comme on le pensait auparavant, mais ont été façonnées à travers la Méditerranée par des interactions répétées entre les humains et les arbres sauvages sur des milliers d’années.

Publiée dans Horticulture Research, l’équipe de recherche a analysé l’ADN de près de 1 000 figuiers provenant de 14 pays. Leurs résultats révèlent une histoire complexe de culture, de migration et d’échanges génétiques qui remet en question la vision traditionnelle selon laquelle les cultures proviennent d’un seul centre de domestication. Au contraire, l’étude montre que les figues ont été façonnées par de multiples processus régionaux, où les populations sauvages locales et les arbres cultivés ont continuellement interagi. Cette relation de longue date signifie que les figuiers sauvages sont restés génétiquement liés aux fruits que nous cultivons et consommons aujourd’hui.

« Cette étude change notre compréhension des origines de l’une des cultures les plus anciennes du monde », a déclaré Madame Amandine Cornille, Professeure associée de biologie à NYU Abou Dhabi et auteure principale de l’étude.

« Les figues ont été façonnées au fil du temps dans différentes régions grâce à une relation continue entre les humains et les arbres sauvages, plutôt que d’être issues d’un seul point dans l’histoire. »

Au-delà de la redéfinition de l’histoire des figues, ces résultats mettent en lumière un message plus large pour l’agriculture actuelle. Les populations de plantes sauvages ne sont pas seulement des vestiges du passé, mais une ressource essentielle pour l’avenir, en particulier alors que le changement climatique exerce une pression croissante sur les systèmes alimentaires mondiaux.