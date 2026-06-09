Les Chambres de Dubaï organisent à Paris une rencontre consacrée aux opportunités d’investissement offertes aux investisseurs français

DUBAÏ, 9 juin 2026 (WAM) – Les Chambres de Dubaï, en coopération avec l’Ambassade des Émirats arabes unis à Paris, ont organisé avec succès un dialogue ouvert dans la capitale française avec un groupe sélectionné d’investisseurs du pays. L’événement visait à mettre en lumière les opportunités d’investissement prometteuses offertes à la communauté d’affaires française à Dubaï dans des secteurs clés.

Tenu en présence de Son Excellence Fahad Saeed Al Raqbani, Ambassadeur des Émirats arabes unis en France, et de Mohammad Ali Rashed Lootah, Président et Directeur général des Chambres de Dubaï, ainsi qu’avec la participation de 45 investisseurs français, le dialogue ouvert a mis en avant les atouts de Dubaï en tant que centre mondial des affaires et de l’investissement et porte d’entrée vers les marchés régionaux.

Les discussions se sont concentrées sur l’environnement favorable aux affaires de l’émirat, ses infrastructures avancées et son cadre réglementaire flexible, ainsi que sur le soutien offert par les Chambres de Dubaï pour aider les investisseurs français à établir et développer leurs entreprises à Dubaï et à bénéficier des opportunités d’investissement de l’émirat.

Mohammad Ali Rashed Lootah a déclaré : « Dubaï continue de renforcer son attractivité auprès des entreprises mondiales cherchant à étendre leurs opérations et à accéder à de nouveaux marchés, soutenue par sa position de centre d’affaires international de premier plan reliant les principales économies et marchés mondiaux. Nous nous engageons à soutenir les entreprises françaises avec l’assistance nécessaire pour établir et développer leur présence à Dubaï, les aidant à atteindre une croissance durable et à tirer parti des diverses opportunités commerciales de l’émirat. »

Cet événement intervient dans un contexte d’intérêt croissant de la communauté d’affaires française pour Dubaï. À la fin du mois de mars 2026, 3 275 entreprises françaises étaient enregistrées comme membres actifs de la Chambre de commerce de Dubaï, avec 211 nouvelles entreprises françaises ayant rejoint la chambre au cours du premier trimestre 2026 seulement. Cela représente une augmentation de 559 % par rapport aux 497 entreprises françaises membres de la chambre en 2016.

Le commerce hors hydrocarbures entre Dubaï et la France a atteint 40,3 milliards d’AED en 2025, contre 18,4 milliards d’AED en 2021, soit une augmentation de 120 % sur cinq ans.

En 2025, la France s’est classée au troisième rang des partenaires commerciaux européens de Dubaï, représentant 17,7 % du commerce extérieur total de l’émirat avec les États membres de l’Union européenne.