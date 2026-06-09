85 % des consommateurs aux Émirats arabes unis utilisent l’IA pour leurs achats en ligne

DUBAÏ, 9 juin 2026 (WAM) – « Visa » a publié aujourd’hui l’étude annuelle Stay Secure aux Émirats arabes unis, qui évalue la sensibilisation des consommateurs et leurs comportements en matière de commerce numérique et de fraude.

L’édition de cette année, réalisée par Wakefield Research, met en lumière la manière dont le shopping assisté par l’intelligence artificielle et le commerce social transforment le comportement des consommateurs, alors même que les attentes en matière de confiance et de protection restent élevées.

Les consommateurs intègrent l’intelligence artificielle dans leur parcours d’achat. Quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) des personnes interrogées aux Émirats arabes unis ont utilisé des outils d’IA pour les aider à faire leurs achats, notamment pour consulter des avis ou des notes de produits (60 %), comparer les prix (59 %) et trouver des idées de cadeaux (55 %).

Cette tendance, selon Visa, reflète une confiance généralisée dans les avantages offerts par les technologies modernes, 93 % des répondants estimant que les nouvelles technologies, y compris les outils alimentés par l’IA, rendent les achats en ligne plus rapides et plus faciles qu’auparavant. L’intelligence artificielle influence également la découverte de produits et de marques, 60 % des consommateurs découvrant généralement de nouvelles marques ou de nouveaux détaillants lors de leurs achats en ligne.

Cependant, les consommateurs restent plus prudents lorsqu’il s’agit de confier à l’IA la gestion des transactions en leur nom. Aujourd’hui, seuls 32 % feraient confiance à des agents IA pour finaliser un paiement, ce qui souligne l’importance de gagner la confiance des consommateurs à l’ère du commerce agentique.

À mesure que l’adoption de l’IA progresse, les consommateurs considèrent de plus en plus la technologie comme une partie de la solution contre la fraude. Cinquante-sept pour cent (57 %) estiment que l’IA a facilité la reconnaissance des arnaques aujourd’hui et 85 % pensent que l’IA jouera un rôle essentiel dans la protection des consommateurs contre la fraude à l’avenir.

Les achats via les plateformes sociales sont devenus courants, 69 % des consommateurs aux Émirats arabes unis ayant déjà acheté des produits directement via les réseaux sociaux. À mesure que le commerce s’étend à de nouveaux canaux, les risques de fraude continuent de suivre les consommateurs en ligne. Quarante-six pour cent (46 %) ont été victimes d’une arnaque financière au cours des 12 derniers mois. Parmi ceux ayant subi une arnaque, 38 % déclarent que l’incident s’est produit sur les réseaux sociaux, soit plus que sur d’autres plateformes telles que les sites web, les places de marché en ligne ou les applications d’achat.

L’étude met également en avant une inquiétude croissante concernant la manière dont les enfants sont confrontés aux arnaques en ligne, 80 % des consommateurs signalant que les enfants de leur entourage ont du mal à reconnaître les escroqueries. Un chiffre significatif de 67 % a vu un enfant être victime d’une arnaque lors de jeux ou d’achats en ligne.

Cette préoccupation survient alors que les enfants ont un accès accru au commerce numérique. Trente-trois pour cent (33 %) des parents aux Émirats arabes unis déclarent que leurs enfants peuvent accéder à des applications de paiement mobile ou à des portefeuilles numériques.

En matière de protection contre la fraude lors des achats en ligne, les consommateurs se tournent d’abord vers les institutions plutôt que vers eux-mêmes. Trente-six pour cent (36 %) estiment que les banques ou les institutions financières devraient être principalement responsables et une part égale pense la même chose des autorités gouvernementales ou des régulateurs. Trente-quatre pour cent (34 %) des consommateurs considèrent que les prestataires de paiement sont responsables, tandis que seulement 19 % estiment que les consommateurs eux-mêmes devraient assumer la responsabilité principale.

Ils souhaitent également davantage de garanties proactives. Soixante pour cent (60 %) se sentiraient en sécurité en recevant des alertes en temps réel de leur banque ou de leur application de paiement en cas d’activité suspecte, tandis que 33 % seraient plus rassurés en voyant un logo familier et de confiance lors du paiement.

« L’étude Stay Secure de Visa révèle qu’à mesure que les achats en ligne et le commerce social continuent de s’accélérer, la fraude et les arnaques deviennent de plus en plus sophistiquées. Les consommateurs perçoivent la protection contre la fraude comme une responsabilité partagée mais attendent des banques et des prestataires de paiement qu’ils prennent l’initiative, ce qui souligne l’importance de systèmes de paiement sécurisés dès la conception », a déclaré Dibyajyoti Sen, Responsable des risques, CCG, Visa.

Il a poursuivi : « À mesure que le commerce évolue vers des expériences davantage pilotées par l’IA et les agents, les consommateurs adoptent la commodité que l’IA peut apporter aux achats mais restent sceptiques quant à la finalisation des achats par l’IA en leur nom. Avec Visa Intelligent Commerce, nous permettons l’avènement d’une nouvelle ère du commerce fondée sur la confiance, le contrôle et la confiance en soi. »