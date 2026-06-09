Yas Island lance le Grand Prix Package 2026 avec concerts et séjours hôteliers exclusifs

ABOU DHABI, 9 juin 2026 (WAM) -- Yas Island Abu Dhabi a annoncé le retour de son Grand Prix Package pour 2026, offrant aux passionnés de sports mécaniques l’opportunité de profiter de quatre jours d’action sur circuit combinés à des séjours dans les hôtels participants de Yas Island et les hôtels voisins de Yas.

Ce forfait permet aux invités de vivre l’excitation des courses, d’assister aux concerts emblématiques d’après-course mettant en vedette des artistes internationaux, et de profiter d’une large gamme d’attractions et d’expériences à travers Yas Island, faisant de cette offre un choix idéal pour ceux qui souhaitent tirer le meilleur parti du week-end du Grand Prix d’Abou Dhabi.

Les réservations sont désormais ouvertes, avec des forfaits donnant accès à certaines des catégories de billets les plus demandées de l’événement. Les options incluent la Main Grandstand, le West Club, la West Grandstand, la South Grandstand, la North Grandstand, le North Straight Club, le North Straight, et l’Abu Dhabi Hill, garantissant ainsi une vue privilégiée sur l’action pour chaque fan.

L’excitation se poursuit au-delà de la piste puisque les forfaits incluent l’entrée aux concerts emblématiques d’après-course, avec les superstars mondiales Zara Larsson, Lewis Capaldi et Imagine Dragons déjà confirmés en tête d’affiche du week-end de la course, aux côtés d’autres artistes qui seront annoncés prochainement.