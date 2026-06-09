L’Hôpital Flottant émirati à Al Arish traite 90 patients palestiniens depuis février 2026

AL ARISH, 9 juin 2026 (WAM) -- L’Hôpital Flottant des Émirats arabes unis à Al Arish, en Égypte, a accueilli cinq nouveaux patients en provenance de la bande de Gaza via le poste-frontière de Rafah afin de recevoir les soins médicaux et traitements nécessaires, dans le cadre des efforts humanitaires et médicaux continus entrepris par les Émirats arabes unis dans le cadre de l’Opération Chivalrous Knight 3 en soutien au peuple palestinien et pour contribuer à alléger ses souffrances face à des conditions humanitaires difficiles.

Avec l’arrivée de ces nouveaux cas, le nombre total de patients pris en charge par l’hôpital s’élève désormais à 90 depuis la réouverture du poste-frontière de Rafah en février dernier.

Dès leur arrivée, les équipes médicales et infirmières ont immédiatement procédé aux examens et évaluations nécessaires et ont élaboré des plans de traitement appropriés pour chaque patient, garantissant une réponse rapide et la fourniture de services de santé conformément aux normes médicales les plus élevées approuvées.

L’Hôpital Flottant des Émirats arabes unis à Al Arish continue de fournir des soins de santé et des services de traitement complets aux Palestiniens arrivant de la bande de Gaza grâce à un système médical intégré comprenant des examens, des diagnostics et des traitements, ainsi que des interventions chirurgicales, des séances de physiothérapie et des services de dialyse. Ces efforts visent à répondre aux besoins des patients et des blessés tout en assurant un suivi continu de leur état de santé.

L’hôpital est supervisé par une équipe médicale et administrative émiratie spécialisée, soutenue par une équipe médicale indonésienne, travaillant 24 heures sur 24 pour garantir la continuité des services de santé et la gestion efficace des différents cas médicaux.

L’Hôpital Flottant des Émirats arabes unis incarne l’un des aspects des efforts humanitaires et médicaux continus des Émirats arabes unis dans le cadre de l’Opération Chivalrous Knight 3 , reflétant l’engagement indéfectible du pays à soutenir le peuple palestinien et à lui fournir une assistance médicale et humanitaire en toutes circonstances.