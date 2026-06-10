Trois villes hôtes lancent les célébrations du compte à rebours de la Coupe du monde 2026

ZURICH, 10 juin 2026 (WAM) -- La FIFA a annoncé une nouvelle sélection d’artistes pour la série de concerts de compte à rebours de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les événements sont prévus simultanément le mercredi 10 juin dans trois villes hôtes : Toronto, Mexico, et Los Angeles, lançant officiellement les célébrations du tournoi.

La Coupe du Monde de la FIFA 2026, coorganisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, se déroulera du 11 juin au 19 juillet, avec un format élargi à 48 équipes pour la première fois dans l’histoire.

Les concerts simultanés incluent des ajouts aux programmes déjà annoncés dans les trois sites nord-américains.

À Toronto, le groupe de rock féminin The Beaches rejoint la programmation canadienne, tandis que le célèbre ténor italien Maestro Andrea Bocelli sera la tête d’affiche des célébrations mexicaines à Mexico. À Los Angeles, la sensation pop Ava Max et la rappeuse BIA ont été ajoutées au programme californien.

La série de concerts est organisée en collaboration avec la Grammy Foundation. Elle mettra en vedette des artistes internationaux issus de l’album officiel de la Coupe du Monde 2026, ainsi que des apparitions surprises et des segments interactifs en direct reliant les trois sites hôtes.

La FIFA a confirmé que les fans peuvent encore obtenir des billets pour les concerts dans les trois villes, alors que l’enthousiasme monte à l’approche du match d’ouverture du tournoi. Les événements seront également diffusés en direct sur les plateformes numériques et de streaming officielles de la FIFA.