Onze morts et 44 blessés dans les frappes israéliennes sur le district de Tyr au sud du Liban

BEYROUTH, 10 juin 2026 (WAM) -- Onze personnes ont été tuées et 44 autres blessées mardi à la suite de deux frappes aériennes israéliennes visant le district de Tyr, dans le sud du Liban.

Le ministère libanais de la Santé publique a confirmé dans un communiqué qu'une frappe israélienne sur le quartier d'Al-Masaken à Tyr a causé la mort de huit personnes et blessé 35 autres.

Une frappe distincte dans le district environnant de Tyr a fait trois morts et neuf blessés.

Le Centre des opérations d'urgence de santé publique du ministère avait précédemment annoncé que le bilan cumulé des attaques israéliennes à travers le pays, du 2 mars jusqu'à mardi, s'élève désormais à 3 666 morts et 11 321 blessés.