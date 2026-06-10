Les Émirats arabes unis soulignent leur engagement pour la tolérance lors de la Journée internationale du dialogue

ABOU DHABI, 10 juin 2026 (WAM) – Les Émirats arabes unis célèbrent ce mercredi la Journée internationale du dialogue entre les civilisations, observée chaque année le 10 juin, mettant en avant leur rôle de premier plan dans le rapprochement des cultures et la promotion de la paix et de la tolérance à l’échelle mondiale.

Les Émirats arabes unis accueillent environ 200 nationalités issues de divers horizons ethniques et religieux, favorisant une société cohésive fondée sur le respect mutuel, l’état de droit et l’égalité des chances. Cet environnement reflète une approche institutionnelle de longue date, soutenue par une législation complète, des politiques communautaires et des programmes éducatifs.

Illustrant cet engagement, Abou Dhabi a accueilli le 5 juin la 3e Conférence internationale pour le dialogue des civilisations et la tolérance, réunissant plus de 100 intervenants et 4 500 participants issus de plus de 120 pays.

Les Émirats arabes unis demeurent pionniers dans l’institutionnalisation de l’harmonie, ayant créé le Ministère de la Tolérance et de la Coexistence pour promouvoir l’ouverture. Parmi les initiatives phares figurent le Festival national de la tolérance et la Maison de la famille abrahamique à Abou Dhabi, qui sert d’espace unifié pour le dialogue entre les trois religions abrahamiques.

La capitale du pays a également été le théâtre historique de la signature, en février 2019, du Document sur la fraternité humaine par le Dr Ahmed Al-Tayeb, Grand Imam d’Al-Azhar, et Sa Sainteté le Pape François.

Ce document, salué par les Nations Unies, demeure une référence mondiale pour le dialogue interreligieux et la coexistence.

À l’international, les Émirats arabes unis intègrent le dialogue culturel et diplomatique dans leur politique étrangère, participant activement à des forums mondiaux tels que l’Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAOC) et l’UNESCO, tout en jouant fréquemment un rôle de médiateur dans des initiatives humanitaires et culturelles à travers le monde.