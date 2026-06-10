Les cours du pétrole progressent, soutenus par les évolutions au Moyen-Orient et les tensions sur l’offre

ABOU DHABI, 10 juin 2026 (WAM) -- Les prix du pétrole ont augmenté de près de 1 % lors des premiers échanges aujourd'hui, s'éloignant des plus bas niveaux enregistrés depuis sept semaines lors de la séance précédente.

Ce rebond a été stimulé par les développements géopolitiques au Moyen-Orient, le resserrement de l'offre mondiale et une baisse significative des stocks de brut aux États-Unis.

Les contrats à terme sur le Brent ont gagné 83 cents, soit 0,9 %, pour atteindre 92,29 dollars le baril.

Parallèlement, les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont augmenté de 68 cents, soit 0,8 %, pour s'échanger à 88,97 dollars le baril.