L'or chute de 1,9 % atteignant son plus bas niveau en 11 semaines sur fond d'inflation

CAPITAL, 10 juin 2026 (WAM) -- L'or est tombé à son plus bas niveau depuis 11 semaines mercredi, alors que le dollar et les prix du pétrole ont augmenté, alimentant les inquiétudes concernant l'inflation et les hausses des taux d'intérêt.

L'or au comptant a reculé de 1,9 pour cent à 4 181,04 dollars l'once à 04h14 GMT, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 23 mars.

Les contrats à terme sur l'or américain pour livraison en août ont perdu 1,9 pour cent à 4 204,70 dollars.

L'argent au comptant a chuté de 2,1 pour cent à 64,01 dollars l'once, le platine a baissé de 3,4 pour cent à 1 667,92 dollars, et le palladium a reculé de 1,5 pour cent à 1 204,24 dollars.