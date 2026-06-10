La Jordanie intercepte cinq missiles iraniens au-dessus d’Azraq

AMMAN, 10 juin 2026 (WAM) -- Les systèmes de défense aérienne jordaniens ont intercepté et abattu cinq missiles lancés depuis l’Iran visant la région d’Azraq dans le gouvernorat de Zarqa, tard dans la soirée de mardi, a confirmé un responsable militaire du Commandement général des Forces armées jordaniennes-Armée arabe.

L’Agence de presse jordanienne (Petra) a cité la source militaire, précisant que l’interception a entraîné la chute de débris, mais a confirmé qu’il n’y avait eu aucune victime humaine ni dégât matériel. Des équipes spécialisées du génie militaire ont été déployées pour nettoyer les débris des missiles et s’assurer qu’aucune munition non explosée ne subsiste dans les zones concernées.

Le Commandement général a souligné que les forces armées surveillent de près l’évolution de la situation régionale et maintiennent un niveau maximal de préparation opérationnelle afin de protéger l’espace aérien, la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Jordanie. Le responsable militaire a réitéré que la Jordanie n’autorisera aucune partie à violer son espace aérien.