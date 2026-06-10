Samsung domine les fabricants mondiaux de semi-conducteurs avec près de 59,2 milliards de dollars d’investissements

SÉOUL, 10 juin 2026 (WAM) -- Samsung Electronics Co. a dépensé près de 90 000 milliards de wons (59,2 milliards de dollars américains) en dépenses d'investissement et en recherche et développement (R&D) en 2025, ce qui en fait le plus grand investisseur parmi les dix principales entreprises mondiales de semi-conducteurs, selon des données sectorielles publiées mercredi.

Le géant technologique coréen a investi 89,9 mille milliards de wons, dont 52,2 mille milliards de wons en dépenses d'investissement et 37,7 mille milliards de wons en R&D, selon des données compilées par le cabinet de suivi des entreprises CEO Score et citées par l'agence de presse Yonhap.