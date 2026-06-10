Abdullah bin Zayed et son homologue égyptien examinent les relations bilatérales et les développements régionaux

ABOU DHABI, 10 juin 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, s'est entretenu par téléphone avec le Dr Badr Abdelatty, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, de l'Émigration et des Expatriés égyptiens de la République arabe d'Égypte, des relations fraternelles enracinées entre les deux pays et des moyens de renforcer la coopération et le partenariat stratégique dans divers domaines afin de promouvoir leurs intérêts communs et de soutenir la prospérité de leurs peuples.

Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed et le Dr Badr Abdelatty ont également examiné les développements régionaux. Ils ont abordé les répercussions des attaques terroristes iraniennes non provoquées dirigées contre les Émirats arabes unis et d'autres pays frères.

Les deux ministres ont discuté des moyens de développer davantage les efforts visant à soutenir la sécurité et la stabilité, à préserver la paix régionale et à réaliser une paix durable dans la région.

Ils ont également concernant la bande de Gaza et ont souligné l'importance de mettre en œuvre le plan du président américain Donald Trump pour contribuer à la sécurité, à la stabilité et au développement durable dans la région.

Lors de l'appel, Cheikh Abdullah bin Zayed et le ministre égyptien des Affaires étrangères ont discuté de la situation au Liban.

Cheikh Abdullah a réaffirmé le soutien indéfectible des Émirats arabes unis à l'unité et à la souveraineté du Liban.

L'appel a également porté sur les développements tragiques de la guerre civile au Soudan et sur l'importance de soutenir tous les efforts visant à parvenir à une trêve humanitaire et à un cessez-le-feu permanent, à mettre fin à la souffrance humaine, à assurer la protection des civils et à faciliter la livraison de l'aide humanitaire.

Son Altesse Cheikh Abdullah et le Dr Abdelatty ont en outre souligné l'importance de de transition civile intégral et indépendant qui reflète les aspirations du peuple soudanais à la sécurité, à la stabilité et à une vie digne.