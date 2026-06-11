Le Secrétaire général de l’ONU exige la libération de 73 employés détenus par les Houthis

NEW YORK, 11 juin 2026 (WAM) -- Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a réitéré sa condamnation de la détention arbitraire de dizaines de membres du personnel des Nations Unies, d’organisations non gouvernementales, d’organisations de la société civile et de missions diplomatiques par les Houthis en juin 2024.

Il condamne également à nouveau la détention arbitraire de membres du personnel de l’ONU en 2025, 2023 et 2021, et appelle à la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les personnes détenues.

Dans une déclaration publiée mercredi, le porte-parole du Secrétaire général des Nations Unies a indiqué que 73 membres du personnel des Nations Unies restent arbitrairement détenus. « Un collègue des Nations Unies est décédé en détention. Certains collègues sont détenus au secret. Ces actions violent le droit international, causent de profondes souffrances aux familles et ont gravement limité la capacité des Nations Unies et de ses partenaires à venir en aide à des millions de personnes dans le besoin à travers le Yémen. »

Le personnel des Nations Unies, y compris ceux qui sont ressortissants du Yémen, bénéficie de l’immunité de juridiction pour tous les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles, précise la déclaration.

Le Secrétaire général a souligné l’importance de poursuivre le dialogue et l’engagement avec les Houthis afin d’obtenir la libération du personnel détenu et de permettre la reprise des activités humanitaires et de développement.

Les Nations Unies continueront d’explorer toutes les voies possibles pour garantir la libération immédiate et en toute sécurité des personnes détenues. « Le Secrétaire général leur exprime sa solidarité ainsi qu’à leurs familles et réitère que les travailleurs humanitaires ne devraient jamais être pris pour cible ou détenus pour l’exercice de leur travail essentiel. »

Le Secrétaire général demeure résolu dans l’engagement des Nations Unies à soutenir le peuple yéménite et ses aspirations à une paix juste et durable », conclut la déclaration.