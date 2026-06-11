Les prix de l'or rebondissent de 0,4 % après un creux de six mois

CAPITALS, 11 juin 2026 (WAM) -- Les prix de l'or ont rebondi après avoir atteint leur plus bas niveau en six mois jeudi.

L'or au comptant a augmenté de 0,4 pour cent pour atteindre 4 089,12 dollars l'once à 02h15 GMT, après avoir touché plus tôt dans la journée son niveau le plus bas depuis le 21 novembre à 4 022,09 dollars.

Les contrats à terme sur l'or américain pour livraison en août étaient en baisse de 0,5 pour cent à 4 111,10 dollars. L'argent au comptant a progressé de 0,3 pour cent à 63,86 dollars l'once, le platine a gagné 0,6 pour cent à 1 673,75 dollars, et le palladium a grimpé de 2,2 pour cent à 1 239,89 dollars.