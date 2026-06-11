L’espace aérien du Koweït temporairement fermé en raison d’attaques iraniennes

KOWEÏT, 11 juin 2026 (WAM) -- La Direction Générale de l'Aviation Civile du Koweït (DGCA) a annoncé la fermeture temporaire de l’espace aérien koweïtien à compter de 4h50 du matin jeudi. Dans un communiqué relayé par l’Agence de Presse du Koweït (KUNA), la DGCA a indiqué que les vols seront détournés vers des aéroports alternatifs jusqu’à la disparition de la menace.

Cette mesure de précaution, mise en œuvre conformément aux procédures préétablies, vise à garantir la sécurité de la navigation aérienne et des passagers.

La Direction a expliqué que cette décision a été prise en raison des attaques iraniennes contre le Koweït et des risques potentiels pour l’aviation civile dans la région. Elle a affirmé qu’elle surveille en permanence l’évolution de la situation en coordination avec les autorités compétentes du Koweït.

L’espace aérien sera rouvert et le trafic aérien reprendra dès que la situation sera résolue et que la menace aura été éliminée, selon l’évaluation des autorités concernées.

La Direction a exhorté tous les passagers et compagnies aériennes à suivre les mises à jour officielles et à respecter toutes les instructions et directives en vigueur.