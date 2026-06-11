L’Institut du Patrimoine de Charjah et UOS renforcent leur partenariat pour la recherche culturelle

CHARJAH, 11 juin 2026 (WAM) – L’Institut du Patrimoine de Charjah (SIH) et l’Université de Charjah (UOS) ont examiné les opportunités d’élargir leur coopération conjointe dans les domaines scientifique, de la recherche et de la culture.

Les discussions ont porté sur le développement de projets de haute qualité liés au patrimoine scientifique et culturel, tout en créant de nouvelles voies pour l’échange de connaissances et la collaboration académique aux niveaux local et international.

Le Dr Abdul Aziz Al-Musallam, Président de l’Institut du Patrimoine de Charjah, a accueilli une délégation de l’Université de Charjah au siège de l’Institut. La délégation comprenait le Professeur Dr Jairo Alfonso, Doyen du Collège de Communication ; le Professeur Dr Masoud Idris, Directeur de la Fondation Internationale de Charjah pour l’Histoire des Sciences chez les Arabes et les Musulmans ; et le Dr Saleh Al-Lahibi, Vice-Doyen du Collège des Arts, des Sciences Humaines et Sociales. Plusieurs directeurs et responsables de l’Institut ont également assisté à la réunion.

Au cours de la réunion, le Dr Al-Musallam a salué la coopération de longue date entre les deux institutions, mettant en avant une série d’initiatives de recherche conjointes, de programmes scientifiques et de projets d’édition mis en œuvre ces dernières années. Ces efforts ont joué un rôle significatif dans la promotion du patrimoine émirati et arabe au sein des cercles académiques et intellectuels.

Le Dr Al-Musallam a souligné que les partenariats scientifiques représentent une pierre angulaire de la stratégie de l’Institut pour faire progresser les travaux liés au patrimoine et élargir leur impact.

Il a noté que le SIH reste engagé à collaborer avec des institutions académiques et de recherche locales, régionales et internationales, animé par sa conviction de la valeur de l’intégration des connaissances et de l’échange d’expertise et de bonnes pratiques.

Il a expliqué que la coopération avec les universités va au-delà des programmes académiques traditionnels pour inclure le développement de projets durables fondés sur la connaissance, qui renforcent le rôle du patrimoine dans la recherche scientifique et l’éducation. De telles initiatives permettent également de s’inspirer des expériences internationales de pointe et de les adapter pour servir l’identité culturelle nationale tout en préservant le patrimoine humain pour les générations futures.

Le Dr Al-Musallam a également souligné que l’engagement avec les institutions académiques mondiales et les centres de recherche spécialisés constitue une priorité stratégique pour l’Institut, enrichissant son contenu scientifique et élargissant sa portée. Il a noté que le patrimoine est devenu un domaine dynamique qui croise la recherche, l’innovation, la technologie et les sciences humaines.

Les discussions ont également porté sur la coopération entre l’Institut et la Fondation Internationale de Charjah pour l’Histoire des Sciences chez les Arabes et les Musulmans à travers la Chaire UNESCO sur la diplomatie scientifique et le patrimoine scientifique. Plusieurs initiatives futures ont été proposées, notamment le lancement d’un programme de petites bourses de recherche, le soutien à l’École d’Hiver 2027 et le développement de cours en ligne ouverts à tous (MOOC).

Les deux parties ont également exploré les opportunités de soutenir le programme de doctorat conjoint entre l’Université de Charjah et l’Université de Groningue, de collaborer sur des projets de recherche et de technologie impliquant la réalité virtuelle et augmentée, de créer une revue internationale dédiée aux études sur le patrimoine arabe et islamique, et de produire une série de podcasts en langue arabe sur le patrimoine scientifique arabe et islamique ainsi que sur la diplomatie publique.

La réunion s’est conclue par des discussions sur l’élargissement de la collaboration en matière de recherche postdoctorale, y compris la co-direction de thèses de doctorat et le développement de projets de recherche de troisième cycle basés sur des études culturelles à Charjah et au-delà. Les deux institutions ont également exprimé leur intérêt à renforcer la publication scientifique conjointe entre les membres du corps professoral de l’Université de Charjah et les chercheurs de l’Institut du Patrimoine de Charjah, dans le but de faire progresser la production de connaissances spécialisées dans les domaines du patrimoine et de la culture.