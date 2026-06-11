Les Émirats arabes unis fournissent une aide d'urgence en Syrie après les inondations de l'Euphrate

ABOU DHABI, 11 juin 2026 (WAM) -- Sous la direction de Son Altesse le Président Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, les Émirats arabes unis, par l'intermédiaire de l'Agence d'Aide des EAU, ont fourni une aide humanitaire d'urgence aux personnes touchées par les récentes inondations du fleuve Euphrate en Syrie.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement international et de la responsabilité humanitaire des Émirats arabes unis envers les communautés affectées par les catastrophes naturelles et les crises humanitaires.

Les Émirats arabes unis continuent d'apporter un soutien immédiat aux personnes touchées en livrant des fournitures de secours essentielles et des matériaux d'abri de base pour les hommes, les femmes et les enfants.

Le Dr Tareq Ahmed Al Ameri, Président de l'Agence d'Aide des EAU, a souligné l'importance que la direction des Émirats arabes unis accorde à la fourniture d'une aide humanitaire d'urgence aux pays touchés par des catastrophes naturelles ou des crises humanitaires critiques. Il a mis en avant que cette approche découle de l'héritage durable du Père Fondateur, Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, et de ses valeurs de générosité, de solidarité, d'entraide et de coopération au service de l'humanité.