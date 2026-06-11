2PointZero Group finalise son désengagement stratégique de TAQA Investment avec sa cession à L’IMAD

ABOU DHABI, 11 juin 2026 (WAM) -- 2PointZero Group PJSC, un investisseur de nouvelle génération spécialisé dans les secteurs de l’énergie et de la consommation, a annoncé aujourd’hui avoir conclu la cession de la totalité de sa participation de 7,29 % dans Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) à Abu Dhabi Power Corporation PJSC (Abu Dhabi Power), une filiale indirecte entièrement détenue par L’IMAD Holding Company – PJSC (L’IMAD).

Cette opération consolide la situation financière de 2PointZero et accroît sa capacité à saisir des opportunités attractives dans ses secteurs stratégiques, tout en préservant une discipline rigoureuse axée sur la création de valeur à long terme pour ses actionnaires.

Le produit de la vente sera destiné à optimiser la structure du capital du Groupe, à renforcer son bilan et à soutenir des investissements dans des secteurs stratégiques mondiaux tels que l’énergie, les mines, la consommation, l’agroalimentaire et l’emballage.

Avec 135 milliards AED d’actifs et 9,5 milliards AED de liquidités à la fin du premier trimestre, et après la conclusion de la transaction, 2PointZero disposera de l’un des bilans les plus solides de la région, avec un ratio dette nette/fonds propres de seulement 0,17x et un ratio dette nette/EBITDA d’environ 2,0x.

Cette robustesse financière offre une marge de manœuvre importante pour investir dans des entreprises de haute qualité générant des flux de trésorerie, avec un objectif de taux de rendement interne supérieur à 15 %, tout en maintenant une politique d’endettement prudente.

Son Altesse Cheikh Zayed bin Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Président de 2PointZero, a déclaré : « Dans le contexte de marché actuel, la liquidité et la flexibilité constituent des avantages stratégiques. Cette transaction nous permet de poursuivre la diversification internationale de notre portefeuille et de redéployer notre capital, tout en renforçant notre bilan. Nous étudions plusieurs secteurs stratégiques à l’échelle mondiale où nous visons à générer de la valeur à long terme pour nos actionnaires. »

Syed Basar Shueb, Directeur Général et Administrateur Délégué d’IHC, a commenté : « Cette transaction témoigne concrètement de notre engagement à réduire notre exposition aux participations minoritaires et à libérer des fonds afin de renforcer les écosystèmes que nous développons dans nos secteurs clés. C’est ainsi que nous réorientons le capital des investissements individuels vers des chaînes de valeur interconnectées, assurant que chaque dirham investi serve au mieux les intérêts de nos actionnaires. Notre priorité demeure le développement d’écosystèmes générant des rendements durables et une valeur à long terme. »

Samia Bouazza, Directrice Générale de 2PointZero, a déclaré : « Cette transaction consolide notre bilan et nous permet de déployer le capital là où nous anticipons les rendements à long terme les plus élevés pour les actionnaires. Après notre sortie réussie de PAL Cooling Holding en 2025, cette opération renforce encore notre stratégie de recyclage du capital. Aujourd’hui, la détention de liquidités devient un atout stratégique. Avec une trésorerie de 9,5 milliards AED à la fin du premier trimestre, nous disposons d’une marge de manœuvre significative pour investir dans des secteurs stratégiques comme l’énergie, les mines, la consommation, l’agroalimentaire et l’emballage à l’échelle mondiale, tout en optimisant notre structure du capital et notre bilan. »

En tant que champion national et l’une des principales plateformes de services publics et d’énergie de la région, TAQA a joué un rôle essentiel dans le renforcement de la sécurité énergétique, la résilience des infrastructures et la croissance durable à long terme sur des marchés stratégiques. Au cours de l’exercice 2025, TAQA a réalisé un bénéfice net de 7,5 milliards AED et a intensifié ses investissements dans les infrastructures d’électricité, d’eau et de transmission.

Conformément à sa stratégie, 2PointZero poursuivra l’identification d’actifs de qualité, la création de valeur grâce à une gestion active et la réallocation du capital vers des opportunités offrant des rendements durables à long terme, tout en soutenant l’ambition du Groupe de bâtir un champion national de premier plan à portée mondiale.