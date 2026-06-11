Trente-deux experts émiratis débutent un programme national de leadership en intelligence artificielle

ABOU DHABI, 11 juin 2026 (WAM) -- Trente-deux spécialistes émiratis de l’intelligence artificielle ont entamé NEP-AI, un programme de leadership de sept mois au cours duquel ils développeront des projets stratégiques alignés sur les priorités de l’intelligence artificielle des Émirats arabes unis.

NEP-AI a été lancé par Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président, Vice-Premier Ministre et Président de la Cour présidentielle, en novembre 2025.

Le Programme national des experts (NEP) se tient sous le patronage de Son Altesse Cheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président de la Cour présidentielle pour le développement et les affaires des héros tombés.

NEP-AI est une nouvelle filière spécialisée du NEP, créée pour préparer des experts émiratis à exploiter la puissance de l’IA dans la construction de l’avenir des Émirats arabes unis.

NEP-AI soutient la Stratégie nationale des Émirats arabes unis pour l’intelligence artificielle 2031, reliant technologie, leadership et développement national.

Cette promotion est la plus importante et la plus diversifiée sur le plan géographique et générationnel depuis le lancement du programme en 2019.

Elle comprend 32 participants issus de six émirats, avec un âge moyen de 33 ans. Les participants représentent les secteurs public, semi-public et privé, avec 50 % issus d’institutions publiques, 28 % d’entreprises publiques et 22 % du secteur privé.

Les participants possèdent des qualifications académiques avancées, 22 % étant titulaires d’un doctorat et 66 % d’un master.

Au cours des prochains mois, ils exploreront comment l’IA peut être appliquée aux opportunités et défis majeurs de leurs secteurs respectifs. S’appuyant sur l’expertise du gouvernement, de l’industrie, du monde académique et de la technologie, ils examineront comment l’IA peut améliorer la prise de décision, renforcer les services publics, accroître la compétitivité et ouvrir de nouvelles opportunités économiques.

Un élément clé du programme est le projet de synthèse NEP-AI, à travers lequel les participants identifient de véritables défis sectoriels et pilotent la mise en œuvre appliquée de l’IA avec des résultats mesurables au sein de leurs organisations et à travers les Émirats arabes unis.

Le module d’ouverture, organisé à Abou Dhabi du 8 au 12 juin, est axé sur la Stratégie nationale des Émirats arabes unis pour l’intelligence artificielle 2031, les cadres de gouvernance et les priorités sectorielles nationales, offrant aux participants une base pour développer des projets alignés sur les objectifs stratégiques du pays.

Le lancement de NEP-AI intervient alors que les Émirats arabes unis intensifient leurs investissements dans l’IA à travers les services gouvernementaux, les industries stratégiques et le développement économique.

En dotant les experts émiratis de compétences techniques et de leadership avancées, le programme vise à renforcer le vivier national de talents nécessaire pour soutenir les ambitions à long terme du pays en matière d’intelligence artificielle.