KEZAD Group annonce le développement d’un pôle dédié aux PME à Abou Dhabi, pour un investissement de 112 millions d’AED

ABOU DHABI, 11 juin 2026 (WAM) – Khalifa Economic Zones Abu Dhabi - Groupe KEZAD, l’un des plus grands opérateurs de zones économiques intégrées et spécialement conçues de la région, a annoncé le développement du KEZAD SME Hub, une plateforme d’affaires dédiée aux petites et moyennes entreprises (PME).

Le SME Hub marque le premier développement de ce type par le groupe, conçu pour soutenir les PME dans l’établissement et l’expansion de leurs activités dans l’émirat.

Prévu pour être livré avant la fin de cette année et situé à KEZAD A (KEZAD Al Ma’mourah), le KEZAD SME Hub s’étend sur 25 260 mètres carrés et est conçu comme un pont pratique entre les incubateurs de PME en phase de démarrage et les installations industrielles pleinement opérationnelles.

L’objectif du SME Hub est de faciliter la transition des startups vers la production et la distribution à grande échelle au sein d’une zone économique intégrée.

Le hub bénéficie d’une connectivité directe avec le port Khalifa et les réseaux ferroviaires Etihad, offrant aux entreprises un accès à plus de 75 % des zones urbaines des Émirats arabes unis en moins de 90 minutes de route.

Le hub, d’une valeur de 112 millions AED, combine des micro-unités industrielles et des suites de bureaux dans un modèle unique, permettant aux PME d’optimiser leurs activités quotidiennes, leur logistique et leurs coûts.

Situées au sein d’une communauté de PME partageant les mêmes valeurs et d’activités industrielles complémentaires, les entreprises peuvent saisir des opportunités de partenariat grâce à des services partagés et des réseaux de fournisseurs.

Le hub comprend 175 micro-unités industrielles flexibles prêtes à l’emploi à partir de 100 mètres carrés, soutenues par un centre d’affaires dédié et un accès à l’infrastructure sur site de KEZAD ainsi qu’aux services de soutien aux entreprises.

Les PME représentent 94 % de l’ensemble des entreprises aux Émirats arabes unis et contribuent à 64 % du PIB non pétrolier du pays. À Abou Dhabi, les PME constituent environ 98 % des entreprises de l’émirat, emploient 46 % de la main-d’œuvre et contribuent à environ 43 % du PIB non pétrolier.

Avec un secteur des PME qui devrait atteindre un million d’entreprises d’ici 2030, le développement des PME demeure au cœur de la diversification de l’économie d’Abou Dhabi.

Son Excellence Abdullah Al Hameli, Directeur général des Villes économiques et Zones franches du Groupe AD Ports, a déclaré : « La croissance du secteur des PME est une priorité absolue pour Abou Dhabi. En accord avec la vision de la direction, nous visons à établir KEZAD comme un écosystème florissant pour le développement des petites et moyennes entreprises dans la région. »

Il a ajouté que le hub servira de tremplin pour les PME, en soutenant et développant l’industrie avec les ressources et l’accompagnement essentiels pour croître dans un marché compétitif. Rejoindre le hub permettra également aux investisseurs PME de tirer parti des avantages et du soutien commercial offerts par les écosystèmes intégrés de KEZAD.

Son Excellence Mohamed Al Khadar Al Ahmed, Directeur général de Khalifa Economic Zones Abu Dhabi - Groupe KEZAD, a déclaré : « Avec l’initiative SME Hub, nous renforçons l’écosystème entrepreneurial dynamique de KEZAD dédié aux petites et moyennes industries. Le hub jouera un rôle crucial en offrant un soutien précoce aux startups PME tout en permettant aux PME établies de développer leurs activités à des coûts compétitifs dans un environnement industriel intégré, comblant ainsi le fossé entre les incubateurs de PME et les installations industrielles nécessaires pour rivaliser et croître. »

Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle essentiel dans l’économie d’Abou Dhabi, stimulant le progrès industriel et la création d’emplois. Soutenu par la vision de la direction, KEZAD continue d’accompagner les PME pour qu’elles s’installent, prospèrent et deviennent des entreprises compétitives à l’échelle mondiale, renforçant ainsi la position de l’émirat en tant que destination de premier plan pour l’industrie et le commerce.

De plus, le Groupe KEZAD a signé un protocole d’accord avec Emirates Growth Fund pour soutenir le développement des PME basées aux Émirats arabes unis, combinant l’écosystème industriel et logistique intégré de KEZAD avec le capital de croissance et le soutien stratégique d’EGF. Cette collaboration vise à aider les PME à fort potentiel à accéder aux ressources, à l’infrastructure et à l’accompagnement nécessaires pour développer leurs activités et rivaliser sur les marchés régionaux et mondiaux.