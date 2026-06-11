Les Émirats arabes unis apportent une aide humanitaire d’urgence après le séisme aux Philippines

ABOU DHABI, 11 juin 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis sont intervenus en urgence, par l’intermédiaire de l’Agence d’Aide des Émirats, pour fournir une aide aux personnes touchées par le séisme de magnitude 7,8 qui a frappé la côte sud des Philippines, causant la mort de 35 personnes et blessant plus de 200 autres.

Dr Tareq Ahmed Al Ameri, Président de l’Agence d’Aide des Émirats, a déclaré : « Cette intervention urgente des Émirats arabes unis découle de la responsabilité internationale du pays envers les communautés et les peuples confrontés à des catastrophes naturelles et des crises. Nous visons à atténuer la souffrance des personnes affectées par le séisme et à contribuer à un rétablissement et une stabilité précoces, en coordination avec les organisations internationales et les autorités locales compétentes. »

Il a en outre expliqué que l’aide humanitaire des Émirats arabes unis a été fournie sur la base d’une évaluation complète des besoins réalisée par l’agence en coordination avec les autorités compétentes aux Philippines, dans le but d’identifier les priorités et les besoins essentiels des personnes touchées.

Il a souligné l’engagement des Émirats arabes unis à fournir le plus rapidement possible les nécessités vitales dans de telles circonstances exceptionnelles et périodes critiques, conformément aux évaluations de la situation humanitaire émises par les organisations onusiennes concernées.

Les Émirats arabes unis, par l’intermédiaire du Ministère des Affaires étrangères, ont exprimé leur solidarité avec la République amie des Philippines à la suite du séisme qui a frappé la région de Mindanao, au sud du pays, entraînant un certain nombre de morts et de blessés.

Les Émirats arabes unis ont également adressé leurs sincères condoléances et leur profonde sympathie aux familles des victimes, ainsi qu’au gouvernement et au peuple philippins, souhaitant un prompt rétablissement à tous les blessés.