La Ligue islamique mondiale condamne la poursuite de l’agression iranienne contre Bahreïn, le Koweït et la Jordanie

LA MECQUE, 12 juin 2026 (WAM) -- La Ligue musulmane mondiale (MWL) a fermement condamné l’agression criminelle continue de l’Iran contre le Royaume de Bahreïn, l’État du Koweït et le Royaume hachémite de Jordanie.

Dans un communiqué publié jeudi, la MWL a renouvelé sa condamnation des attaques criminelles répétées de l’Iran, qui violent toutes les valeurs religieuses ainsi que les lois et normes internationales et humanitaires, et compromettent les efforts visant à rétablir la sécurité et la stabilité dans la région.

Elle a souligné sa pleine solidarité avec les trois pays dans toutes les mesures qu’ils prennent pour préserver leur sécurité, leur souveraineté, ainsi que la sécurité de leurs citoyens et résidents.