La Chine lance la construction d’un méthanier géant de 271 000 m³, livraison prévue en 2028

SHANGHAI, 12 juin 2026 (WAM) -- La construction d’un méthanier géant d’une capacité de 271 000 mètres cubes a débuté, soulignant la montée en puissance de la Chine dans la construction navale haut de gamme et la logistique énergétique mondiale.





Ce navire de classe QC-Max, construit par Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd. sous l’égide de China State Shipbuilding Corporation (CSSC), devrait être livré en 2028.

Mesurant 344 mètres de long, le navire est doté d’un système de confinement à membrane amélioré, conçu pour maximiser la capacité de chargement, renforcer la sécurité et améliorer l’efficacité environnementale. Par rapport aux méthaniers conventionnels de 174 000 mètres cubes qui dominent actuellement le marché, le nouveau navire offre une augmentation de 57 % de la capacité de chargement tout en maintenant un taux d’évaporation quotidien de seulement 0,087 %, réduisant ainsi considérablement les pertes pendant le transport, selon un représentant du chantier naval.

Propulsé par un système de propulsion à double carburant hautement efficace, le navire répond aux normes d’émissions Tier III de l’Organisation maritime internationale et peut accoster dans la plupart des principaux terminaux méthaniers mondiaux.

Construit pour un projet qatari de GNL à grande échelle, le navire met en avant le rôle de Hudong-Zhonghua en tant que constructeur naval de premier plan. L’entreprise a obtenu des commandes pour 36 navires dans le cadre du programme, dont 24 modèles ultra-larges de 271 000 mètres cubes.

Souvent qualifiés de « joyau de la couronne » de l’industrie navale en raison de leur extrême complexité technique et des exigences élevées de la chaîne d’approvisionnement, les méthaniers nécessitent des capacités de fabrication exceptionnelles. Le chantier naval détient actuellement près de 60 commandes en attente pour des navires GNL – le plus important carnet de commandes au monde en volume de cargaison – avec des plannings de production s’étendant jusqu’en 2030.

Portée par l’augmentation de la capacité de production et les avancées technologiques, la part de marché mondiale de la Chine dans la construction de méthaniers a dépassé 30 %, démontrant sa compétitivité croissante dans le secteur de la construction navale haut de gamme.