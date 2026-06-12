La Municipalité de Dubaï lance un service avancé de tests OGM pour renforcer la sécurité alimentaire

DUBAÏ, 12 juin 2026 (WAM) – La Municipalité de Dubaï a lancé un service avancé de tests pour les organismes génétiquement modifiés (OGM) dans les produits alimentaires, utilisant les dernières technologies d’analyse génétique, dans une démarche stratégique visant à garantir la transparence des produits alimentaires et à soutenir la conformité aux exigences réglementaires.

Cette initiative vise à renforcer la confiance du public dans les produits disponibles sur le marché et s’inscrit dans l’engagement de Dubaï à exploiter l’innovation pour améliorer la santé, la sécurité et la qualité de vie des résidents et des visiteurs.

Le service offre une détection qualitative et quantitative précise des modifications génétiques dans divers produits, y compris les produits agricoles, les huiles et les aliments transformés, permettant une identification rapide et précise de la teneur en OGM.

Destiné aux fabricants, importateurs et établissements alimentaires, le service contribue à garantir le respect des exigences d’étiquetage des aliments liés aux OGM, conformément à la législation approuvée dans l’Émirat de Dubaï et aux tendances mondiales dans ce domaine.

Dans ce contexte, la Municipalité de Dubaï a développé des capacités de tests multiplex pour améliorer l’efficacité des analyses, accélérer les procédures et réduire la consommation de ressources. Cela renforce l’efficacité opérationnelle, soutient le développement du système de sécurité alimentaire et protège les droits des consommateurs grâce à la vérification des informations sur les produits.

L’Ingénieure Hind Mahmoud Ahmed, Directrice du Département du Laboratoire Central de Dubaï à la Municipalité de Dubaï, a déclaré : « Le service de test des aliments OGM représente un ajout significatif au système d’analyses de la Municipalité de Dubaï. Il permet une détection précise du contenu génétique des produits alimentaires grâce à des technologies analytiques avancées. »

Elle a ajouté que le service améliore la transparence du marché et soutient les efforts de la municipalité pour développer un système de sécurité alimentaire pionnier et durable, contribuant à une meilleure qualité de vie à Dubaï et renforçant sa position mondiale en matière de sécurité alimentaire et de sûreté des aliments.

Elle a également souligné que la Municipalité de Dubaï continue de renforcer ses capacités de laboratoire en adoptant les dernières technologies mondiales et méthodologies scientifiques afin de suivre le rythme des évolutions rapides du secteur alimentaire et de soutenir le système réglementaire intégré de l’émirat. Elle a insisté sur l’engagement de la municipalité à fournir des services avancés de tests et d’analyses pour vérifier la sécurité des produits, améliorer la transparence et protéger les droits des consommateurs, renforçant ainsi la confiance dans le système alimentaire et soutenant les objectifs de sécurité alimentaire durable.

Le Laboratoire Central de Dubaï travaille actuellement à compléter les exigences pour obtenir l’accréditation Non-GMO Project, l’une des principales certifications internationales spécialisées dans la vérification des produits non-OGM. Cela en ferait l’un des premiers laboratoires du Moyen-Orient à recevoir cette accréditation, renforçant sa position de laboratoire de référence régional et élargissant la gamme de services spécialisés fournis aux entités gouvernementales, au secteur privé, aux fabricants et aux fournisseurs.

Le laboratoire poursuit également ses efforts, en collaboration avec des entreprises mondiales de biotechnologie, pour échanger des connaissances, développer des méthodologies de tests et d’analyses et adopter les meilleures pratiques internationales.

Ces partenariats visent à développer des capacités de tests futures plus avancées et précises et à élargir le champ des analyses pour inclure les produits et technologies alimentaires émergents, renforçant ainsi les capacités techniques et scientifiques du laboratoire tout en soutenant l’innovation et la préparation à l’avenir dans le domaine de la sécurité alimentaire.