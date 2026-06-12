Les dirigeants des EAU envoient des messages de félicitations à la Russie pour sa fête nationale

ABOU DHABI, 12 juin 2026 (WAM) -- Le Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a adressé un message de félicitations à Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie, à l'occasion de la Journée de la Russie.

Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier Ministre et Souverain de Dubaï, ainsi que Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président, Vice-Premier Ministre et Président de la Cour présidentielle, ont également envoyé des messages similaires au Président Poutine et au Premier Ministre Mikhaïl Michoustine.