Dubaï va établir une zone économique numérique à Accra, en partenariat avec le gouvernement ghanéen

DUBAÏ, 2 juin 2025 (WAM) – La Fondation des Ports, Douanes et Zones franches de Dubaï a annoncé aujourd’hui la signature d’un protocole d’accord avec le gouvernement de la République du Ghana, en vue de la création de la première zone économique numérique dans la capitale Accra. Cette initiative stratégique s’inscrit dans la dynamique d’expansion mondiale des Émirats arabes unis en matière d’innovation économique et de technologies intelligentes.

Le protocole d’accord a été signé par Son Excellence Sultan Ahmed bin Sulayem, président de la Fondation des Ports, Douanes et Zones franches, et l’honorable Samuel Nartey George, ministre ghanéen des Communications, de la Technologie numérique et de l’Innovation.

Conformément à l’accord, un terrain de 25 kilomètres carrés sera alloué à la Fondation dans la capitale Accra pour y établir cette zone économique modèle. La Fondation supervisera l’exploitation de la zone, en œuvrant à l’attraction d’entreprises technologiques mondiales. Le protocole prévoit également une coopération dans le développement des infrastructures numériques ainsi que des projets immobiliers au sein de cette zone.

Dans sa déclaration, Son Excellence bin Sulayem a réaffirmé l’engagement de la Fondation à soutenir la vision mondiale des Émirats arabes unis et à partager l’expérience pionnière de Dubaï en matière d’innovation et de développement économique. Il a souligné :

« Cette initiative illustre la portée stratégique de nos relations internationales, et réaffirme le rôle de la Fondation en tant qu’acteur clé de l’économie fondée sur la connaissance et l’innovation. Nous sommes déterminés à lancer des projets de référence favorisant une croissance durable, en investissant dans le capital humain et les technologies avancées pour consolider la position de Dubaï comme pôle mondial des technologies intelligentes et de la transformation numérique. »

Il a salué la confiance accordée par le gouvernement ghanéen à l’expertise de la Fondation et son accueil favorable à la création de cette zone.

« Cette zone économique intelligente, qui conjugue innovation, technologie et logistique, stimulera la croissance commerciale tout en renforçant les infrastructures industrielles et technologiques du Ghana », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le ministre Samuel Nartey George a déclaré que ce partenariat contribuera à positionner le Ghana en tant que centre régional du progrès technologique en Afrique.

« Cette initiative s’inscrit dans la vision du Ghana pour une transformation numérique et une croissance économique durable. Elle jouera un rôle central dans l’attraction d’entreprises et de talents internationaux, faisant d’Accra une destination privilégiée sur la scène mondiale », a-t-il affirmé.