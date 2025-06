L’ascension continue de la femme émiratie sur la scène internationale

ABOU DHABI, 2 juin 2025 (WAM) –La femme émiratie continue de renforcer sa présence dynamique au sein des organisations, instances et conseils régionaux et internationaux, à travers une série d’élections et de nominations à des postes de responsabilité, confirmant ainsi la confiance internationale accordée à ses compétences dans la gestion des dossiers d’intérêt mondial.

Le succès de l’expérience des Émirats arabes unis en matière d’autonomisation des femmes a largement contribué à hisser les Émiraties parmi les premières candidates à la direction des institutions internationales les plus influentes, après avoir démontré leur excellence dans les domaines du développement, de la gouvernance et de la gestion à l’échelle nationale.

Une première mondiale à l’Organisation mondiale du tourisme

L’élection de Son Excellence Shaikha Nasser Al Nowais au poste de secrétaire générale de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) pour la période 2026-2029 constitue un tournant historique, puisqu’elle devient la première femme au monde à accéder à cette fonction depuis la création de l’organisation en 1975. Cet accomplissement consacre la position de leadership des Émirats sur la carte touristique mondiale.

Cette élection, intervenue à l’issue d’un vote impliquant 35 États membres de l’OMT, a été saluée par plusieurs ministres et responsables émiratis comme une victoire emblématique et historique.

Réactions officielles émiraties

Abdullah bin Touq Al Marri, ministre de l’Économie et président du Conseil du tourisme des Émirats, a déclaré : « Nous sommes fiers que nos talents nationaux aient gagné la confiance de la communauté internationale. L’élection de Cheikha Al Nuaimi illustre la compétence des jeunes cadres émiratis à assumer des fonctions de haut niveau, notamment dans le secteur du tourisme. »

De son côté, Reem bint Ibrahim Al Hashimy, ministre d’État à la Coopération internationale, a qualifié cette nomination de « jalon majeur pour les Émirats et pour les femmes émiraties », soulignant qu’elle reflète l’engagement du pays envers le développement durable mondial.

Le ministre d’État Cheikh Shakhbout bin Nahyan Al Nahyan a affirmé que cette élection témoigne à la fois du professionnalisme de Cheikha Al Nuaimi et de la crédibilité internationale des Émirats arabes unis en tant que partenaire stratégique.

Omar Obaid Al Hassan Al Shamsi, sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, a estimé que cet événement marque une étape historique pour le tourisme émirati et met en lumière le soutien continu de la direction du pays envers les femmes.

Afraa Mhash Al Hamli, directrice du département de la communication stratégique au ministère des Affaires étrangères, a salué ce succès en déclarant : « Cette distinction ne constitue pas uniquement une réussite personnelle, mais bien une reconnaissance internationale de l’excellence des talents émiratis. »

L’année en cours a été marquée par une série d’avancées significatives pour les femmes émiraties qui ont accédé à des postes de haut niveau au sein de prestigieuses institutions régionales et internationales.

En mai dernier, Son Excellence Hashima Yasser Al Afari, membre du Conseil national fédéral, a été élue présidente de la Commission des affaires sociales, de la femme et de l’enfance de l’Union parlementaire arabe, à l’occasion de la 38ᵉ session de la Conférence de l’Union.

Cette élection confirme le rôle actif de la diplomatie parlementaire émiratie au sein de cette organisation, en particulier sur les questions arabes d’intérêt commun. Elle reflète également la vision nationale de l’État, son engagement régional et international en faveur des causes sociétales et des questions touchant à la femme, à la jeunesse et à l’enfance, ainsi que sa capacité à contribuer efficacement à l’élaboration de politiques publiques axées sur la famille et le développement social.

Dans le même élan, l’Assemblée générale de l’Union interparlementaire a élu, lors de sa 150ᵉ session tenue le 9 avril dernier en Ouzbékistan, les Émirats arabes unis comme membre de la Commission de la santé nouvellement créée, conformément aux récentes modifications apportées au règlement intérieur de l’Union.

Son Excellence la Dre Sadra Rashed Al Mansouri, membre du Conseil national fédéral, a été désignée à ce poste. Cette nomination témoigne de la confiance de la communauté parlementaire mondiale envers l’expertise de la délégation émiratie et sa capacité à contribuer activement à l’élaboration de politiques de santé et à la réalisation des Objectifs de développement durable dans ce domaine.

En avril dernier également, le Forum économique mondial a sélectionné Son Excellence Shamma bint Suhail Al Mazrouei, ministre de la Valorisation de la communauté, Son Excellence Meera Sultan Al Suwaidi, membre du Conseil national fédéral, et Toqa Waddah Al Hinaei, professeure assistante en technologies de l’information à l’Université de New York à Abou Dhabi, pour rejoindre le Conseil des jeunes leaders mondiaux 2025.

Ce prestigieux conseil regroupe des personnalités de moins de 40 ans reconnues dans les domaines public, entrepreneurial, académique, social, culturel, médiatique et sportif, issues des quatre coins du monde.

En parallèle, les Émirats arabes unis, représentés par le ministère de l’Intérieur, ont remporté la présidence de la Commission de la gouvernance – l’une des principales instances techniques de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol). Cette réalisation vient confirmer la réputation exemplaire de l’État dans le domaine de la coopération sécuritaire internationale.

La commandante Dana Hamid Al Marzouqi, directrice du Bureau des affaires internationales au ministère de l’Intérieur, a obtenu 67 % des voix des États membres lors du scrutin organisé au siège d’Interpol à Lyon, en France.

Cette commission joue un rôle essentiel dans l’organisation de l’action policière mondiale. Elle constitue l’organe de référence en matière de gouvernance pour la direction de l’Interpol.

L’histoire récente foisonne de témoignages sur l’excellence de la femme émiratie dans l’exercice de hautes fonctions régionales et internationales. Parmi les exemples les plus notables : Son Altesse Cheikha Bodour bint Sultan Al Qasimi a présidé l’Union internationale des éditeurs (2021–2022), devenant la première femme arabe et émiratie à occuper ce poste, et la deuxième femme au niveau mondial.

En 2022, Son Excellence Razan Al Mubarak a été élue présidente de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), première femme issue d’Asie occidentale à diriger cette organisation depuis sa création.

En octobre 2023, la Dre Mona Tahlak, spécialiste émiratie de la santé, a accédé à la présidence de la Fédération internationale des hôpitaux.