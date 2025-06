L’ONU renouvelle son appel à la libération de son personnel détenu au Yémen

NEW YORK, 2 juin 2025 (WAM) – Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a de nouveau exhorté le groupe houthi au Yémen à libérer immédiatement et sans condition plusieurs dizaines de membres du personnel onusien, humanitaire et diplomatique arbitrairement détenus depuis 2021 et 2023.

Dans une déclaration publiée à l’occasion du premier anniversaire de certaines de ces détentions, et à l’approche de l’Aïd Al-Adha, le Secrétaire général a réitéré sa ferme condamnation du décès d’un employé du Programme alimentaire mondial (PAM) survenu plus tôt cette année alors qu’il était en détention chez les Houthis.

Il a exigé l’ouverture d’une enquête rapide, transparente et crédible sur les circonstances du décès, tout en soulignant qu’aucune explication n’a encore été fournie par les autorités houthis sur cet incident tragique.

António Guterres a qualifié ces détentions prolongées d’« injustice grave » qui entrave le bon fonctionnement de l’organisation et compromet les efforts de paix au Yémen. Il a tenu à adresser un message de solidarité aux détenus, assurant qu’« ils ne sont pas oubliés ».

Enfin, le chef de l’ONU a appelé les États membres à redoubler d’efforts pour garantir la libération rapide et sans condition de l’ensemble du personnel concerné.