L’Université d’Abou Dhabi et le ministère de l’Industrie et des Technologies avancées renforcent leur coopération

ABOU DHABI, 3 juin 2025, (WAM) – L’Université d’Abou Dhabi (ADU) a signé un protocole d’accord avec le ministère de l’Industrie et des Technologies avancées (MoIAT), marquant une avancée notable dans la coopération en matière d’innovation industrielle, d’engagement académique et de développement des compétences nationales.

Cet accord établit un cadre de collaboration pour la mise en œuvre d’initiatives conjointes visant à stimuler l’innovation industrielle, à renforcer les liens entre le monde universitaire et le secteur industriel, et à valoriser les talents nationaux en harmonisant la recherche scientifique avec les besoins du marché. Il prévoit également la création de programmes de formation spécialisés à l’intention des étudiants et des start-ups, en soutien à la Stratégie nationale pour l’industrie et les technologies avancées, ainsi qu’à l’initiative « Make it in the Emirates».

Le protocole d’accord a été signé récemment en marge de la quatrième édition du forum « Make it in the Emirates », par Osama Amir Fadhel, sous-secrétaire adjoint chargé du secteur des accélérateurs industriels au MoIAT, et le Dr Hamad Odhabi, vice-chancelier pour l’intelligence artificielle et l’excellence opérationnelle à l’Université d’Abou Dhabi.

Dans une déclaration à cette occasion, Osama Amir Fadhel a affirmé : « Les établissements académiques jouent un rôle essentiel dans le développement des compétences et l’autonomisation des talents nationaux en faveur d’une croissance industrielle durable. Ce partenariat avec l’Université d’Abou Dhabi constitue une démarche concrète pour aligner la recherche sur les besoins industriels, renforcer les capacités des étudiants et proposer des solutions novatrices, renforçant ainsi l’environnement des affaires et soutenant une économie résiliente, compétitive et fondée sur le savoir. »

De son côté, le professeur Ghassan Aouad, chancelier de l’Université d’Abou Dhabi, a souligné : « En alignant le monde académique sur les priorités nationales, nous formons une nouvelle génération dotée des compétences, des connaissances et de l’esprit d’innovation nécessaires pour impulser une croissance durable à l’échelle mondiale. »

Ce partenariat stratégique engendrera plusieurs initiatives et projets collaboratifs destinés à accélérer la transformation industrielle des Émirats arabes unis. Il favorisera l’innovation dans les secteurs prioritaires, encouragera les échanges de connaissances dans les technologies de pointe et proposera des formations professionnelles adaptées aux étudiants, experts et jeunes entreprises innovantes.